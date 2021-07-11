歐國盃｜邦路斯寸爆英格蘭：獎盃將去羅馬了

意大利於歐國盃決賽以12碼擊敗英格蘭，為意大利扳平1:1的功臣邦路斯寸爆英格蘭的Football’s coming home：「獎盃將去羅馬了(It's Coming to Rome)」。

邦路斯成歐國盃決賽最年長入球者

邦路斯今仗於67分鐘憑角球，在門前混戰中射爆英軍大門，令球隊得以在90分鐘打和進入加時。這個入球亦令邦路斯以34歲零71天成為歐國盃決賽有史以來最年長的入球者，賽後這名意大利英雄更當選今場賽事的MVP。

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今仗決賽在溫布萊舉行，「作客」的意大利自然被大部份英格蘭包圍，但最終依然在對方地頭捧盃，邦路斯自然寸爆對手：「這是一種感覺很特別，令我們十分享受。看到58000人在頒發獎盃前離開，真是讓人津津樂道，現在獎盃將去羅馬了，他們以為它會留在倫敦，我為他們感到遺憾，意大利再次給了他們一個教訓。」

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卡尼：決賽結果傷害了英格蘭的未來

另一方面，英格蘭前鋒哈利卡尼亦大表失望：「我和隊友們都已經盡力了，當落敗的方式是互射12碼，一定是世上最壞的感受。」他又指這場失利或會對英軍未來造成傷害：「我們應為這個團隊的成就感自豪。我們當然想贏冠軍，但這場決賽的結局傷害了我們，甚至會對我們的未來也帶來傷害。不過，足球就是這樣，我們的實力已經從俄羅斯世界盃再提升了，未來還要繼續下去。」

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