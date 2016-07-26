美國體操女王出席國會聽證會 與舊隊友批制度縱容性侵案

美國體操女王比莉絲（Simeone Biles）與多位前美國體操隊的舊隊友，昨日(15日)出席美國國會的聽證會，比莉絲批評是制度縱容了性侵案的發生，而她的隊友等亦轟制度以及聯邦調查局人員調查馬虎，致未有及時處理令事件繼續發生。

就前美國體操隊隊醫Larry Nassar的性侵案，美國國會昨日舉行聽證會。比莉絲與多位前隊友出席。比莉絲在聽證會表示：「我會怪責Larry Nassar，同時也怪責整個制度，它促成以及製造了他（Larry Nassar）的傷害。」她又批評「如果你容許侵害者去傷害兒童，後果會是嚴重而迅速。」

批相關FBI探員應受檢控

4名出席聽證會的美國現役及前體操選手，亦批評聯邦調查局的探員，未有認真對待她們的指控，讓Larry Nassar的行為可以持續。2012及2016年奧運美國體操隊隊長的Aly Raisman指責，聯邦調查局的調查就好像在猜謎一樣，未有了解事件的嚴重性，並讓更多女性製造「夢魘」。倫敦奧運金牌得主McKayla Maroney更指責，聯邦調查局探員選擇了捏造她的口供，保護了一名性侵的施襲者，批評相關的聯邦調查局探員應受檢控。

聯邦調查局早於7月的諮查報告，承認他們的調查犯了「應該受到譴責的行為」並向受害者致歉。承認有調查人員違反聯邦調查局的指引。