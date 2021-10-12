法甲戰火｜美斯尼馬難趕及歸隊 PSG迎昂熱有暗湧

國際賽期結束，歐洲各地聯賽戰火重燃，其中今晚焦點將是法甲「宇宙最強」巴黎聖日耳門(PSG)迎擊新興勢力昂熱(16/10 03:00)。聖日耳門在國際賽期前不敵雷恩，被打破今季法甲不敗金身，狀態回落，加上今場有包括美斯為首的大批國腳主力缺陣，面對來勢洶洶、今季9戰僅1敗的昂熱，想要全取3分，確有不少暗湧。

今夏先後免費簽入包括球王美斯、基安盧基當拿隆馬、韋拿杜姆、沙治奧拉莫斯及阿舒拉夫的富豪球會聖日耳門，超強陣容實力毋庸置疑，可是「宇宙最強」都有軟弱時，在本月初聯賽作客雷恩竟然淨吞兩蛋，遭逢今季法甲首敗。縱然聖日耳門目前在法甲仍以9戰8勝1負24分排榜首，拋甩次席朗斯6分之多，但已證明他們絕非無法擊倒。

再者，經過剛結束國際賽期，消息指包括球王美斯、中場迪馬利亞、里安度柏利迪斯、前鋒尼馬、守將馬昆賀斯，以至門將基羅拿華斯等，均因遠飛美洲出賽，或歸隊較遲、時差及體能問題，今場均難趕及披甲；而達斯拿與沙治奧拉莫斯又因傷缺陣，球隊整體實力難免削減。慶幸是仍有包括基利安麥巴比、派斯奴甘佩比及馬高華拉堤等歐洲球星支撐；而早前透露不滿上陣時間少的荷蘭國腳韋拿杜姆，有望回歸正選爭顯身價。

昂熱方面，上季排名13不過不失，但季初表現卻見大躍進，目前以9戰4勝4和1負16分排名第4。球隊陣容名氣不大，相對國腳較少，未算太受「FIFA病毒」影響，可望續排強陣出擊，當中老將中場文加尼今季今季以交出3入球2助攻，狀態出色，如今休戰充足迎接聯賽回歸，將會給予主隊極大威脅。值得一提，兩軍近10次交手，昂熱全敗；今輪再遇，難得遇上聖日耳門陣容不整，昂熱必會傾盡全力搶分。

法甲戰火｜美斯尼馬難趕及歸隊 PSG迎昂熱有暗湧