球王壓陣 FIFA電玩能力值登榜首 美斯領PSG強攻布魯日

著名電玩遊戲FIFA22剛公布最新的球員能力值，結果阿根廷巨星美斯，力壓羅拔利雲度夫斯基與宿敵基斯坦奴朗拿度(C朗)居首，力證球王地位。今晚深夜，美斯將會率領巴黎聖日耳門(PSG)在歐聯A組作客布魯日(16/09 03:00)，大有機會見證「MNM」夢幻進攻組合，令人期待。

FIFA遊戲系列從來都是國際球壇的球員能力指標，而今次最新能力值公布，新季改投了PSG的美斯以93分居首，拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基以92分排次席，曼聯巨星C朗只得91分，與奇雲迪布尼、基利安麥巴比、尼馬及馬德里體育會門將奧比歷並列第3。至於亞洲球員中，則以孫興民最高被評89分，與穆罕默德沙拿及賓施馬等多人並列第12位。

至於由美斯、尼馬與基利安麥巴比組成的聖日耳門「MNM」進攻組合，無論在遊戲或現實中，均是最強火力的夢幻組合。上仗法甲大炒克萊蒙特之戰被收起的美斯與尼馬，今晚出訪布魯日將復出，「MNM」三叉㦸勢將首度聯袂出戰。

不過，PSG今仗仍有後防主力沙治奧拉莫斯養傷，而一對中場伊祖沙古爾與迪馬利亞均要停賽，只是客軍後備兵源深厚，而對手布魯日亦有哥倫比亞翼鋒伊斯基亞度因傷缺陣，面對大超班的PSG，布魯日難以招架。