紅魔傳奇 領葡軍征世盃外 C朗：回歸曼聯夢想成真

曼聯昨正式宣布紅魔傳奇、基斯坦奴朗拿度(C朗)加盟球隊，C朗亦隨即在社交網貼相發文，指「當宣布我重返奧脫福時，就像夢想成真！」C朗現時正隨葡萄牙國家隊備戰今晚深夜世盃外歐洲區A組對愛爾蘭(02/09 02:45)之戰。

據報C朗將簽約「2+1」年，轉會費為1,500萬歐元(約1.38億港元)加800萬歐元浮動條款，而轉會費將分5年支付。C朗在其IG發文，稱每個認識他的人都知道他一直深愛曼聯，當宣布他會重返奧脫福時，就像夢想成真，他又指即使以往作為對手在奧脫福，也感受到看台上球迷對他的支持和尊重。現在回到屬於他的地方，承諾將與曼聯再寫光輝一頁。C朗在文尾更特別標示感謝恩師費格遜。

另外，C朗一直心儀其極具代表性的7號球衣；據稱已得到上季曼聯7號主人卡雲尼同意讓出；而球會亦計劃安排該烏拉圭射手改穿國家隊的21號，至於「21號」原主、曾喻為傑斯接班人的丹尼爾占士預計將轉會列斯聯。《每日電訊報》指曼聯已向英超賽會提出申請更換7號波衫主人，要求英超賽會以特例批准。

世盃外多場大戰

在里斯本完成曼聯體測的C朗，此間正隨葡萄牙國家隊備戰愛爾蘭，之前在歐國盃16強出局的葡萄牙，來到世盃外歐洲區A組，暫時以小組3戰7分排榜首。主帥費蘭度山度士今次點兵，雖然將包括祖奧菲歷斯為首等數名傷兵剔走，但陣內仍有C朗與比比等經驗戰將壓陣，以及貝拿度施華與迪亞高祖達等當打球星領軍，實力超班。對手愛爾蘭之前經歷國際賽11場不勝，直到6月份才擊敗安道爾打破困局，今場作客難望爆冷。

同晚有多場歐洲區大戰，其中挪威對荷蘭(02/09 02:45)之戰，「橙衫軍」有老帥雲高爾重掌帥印展開第一擊，以迪比為首的戰將當然被寄予厚望；不過，挪威在超級射手艾寧夏蘭特壓陣下，應可與荷蘭合演一場星級對攻戰。