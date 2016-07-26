緬甸流亡守門員日本落班 轉踢5人聯賽

早在今年5月，因為對電視直播鏡頭展示代表緬甸反軍事政變的三指手勢，在球隊回國時申請政治庇護的守門員Pyae Lyan Aung，在上月確定獲得日本政治庇護之後，今日(28日)宣布落實加盟YSCC橫濱的5人足球隊，而非他以往踢的11人賽。

26歲的Pyae Lyan Aung在今年5月底跟隨緬甸國家隊到日本參與世界盃外圍賽，不過他在開賽前播放國歌期間，在後備席上展示反軍政府的三指手勢而引起話題。在球隊於6月16日準備回國時，他拒絕上機並向日本當局申請政治庇護。而日本政府亦罕有地在8月20日確定向他發出政治庇護的許可。

Pyae Lyan Aung早於7月已獲YSCC橫濱的邀請，以練習生的身分跟隨球隊練習，然而Pyae Lyan Aung最終未獲球隊以11人隊伍身分簽約，反而獲同隊的5人足球隊簽下，為該支日本球隊出戰5人聯賽。YSCC橫濱的5人足球隊雖然組成只有3年，今季是首次在日本5人頂級聯賽參戰，但球隊目前在F1聯賽排第4，今季是暫時唯一能擊敗多屆亞洲及日本冠軍的名古屋海洋的球隊。

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