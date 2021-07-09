美洲國家盃 阿根廷挫巴西封王 美斯圓夢 尼馬慘哭

天使打救，美斯圓夢！阿根廷在球王美斯帶領下，憑「天使」迪馬利亞一箭定江山，以1比0擊敗東道主巴西，相隔28年再奪美洲國家盃，今次亦是美斯國家隊大國腳生涯中，出戰第10個大賽的首個冠軍，終圓美夢。



阿根廷對上一次稱霸美洲國家盃已是1993年，並且是最近一次在國際大舞台揚威。自傳奇球王馬勒當拿與戰神巴迪斯圖達等退役後，阿根廷一直只是牌面勁旅，總與冠軍絕緣；即使新世代球王美斯在巴塞隆拿贏盡球會級所有錦標，無奈仍未能為阿廷根捧盃而正式登上「球王」寶座。美斯之前先後出戰4次世盃及5次美洲國家盃，合共3度打入決賽得亞軍；披上國家隊球衣，只曾在2005年世青盃及2008年北京奧運捧盃。



不過，今屆美洲國家盃，美斯與阿根廷難得上下齊心兼陣容不俗，在決賽更憑迪馬利亞在開賽22分鐘接應迪保羅妙傳挑射入球，僅勝巴西，天使亦獲選今場決賽最佳球員。至於美斯在決賽周累計交出4入球5助攻，踢足7場每一分鐘，當選大賽MVP是意料中事，但南美足協卻早在決賽前宣布，這個大賽MVP大獎由美斯與巴西球星尼馬共享，評委會認為二人展現出南美足球精神，決定將獎項頒給兩位巨星。



上屆因傷未在巴西奪標大軍的尼馬，今次力爭個人首個美洲國家盃冠軍失敗，賽後跪地哭成淚人，多人上前安慰；但他稍事休息收拾心情後，便與前巴塞隊友美斯有講有笑，顯出大將之風。尼馬在今屆賽事亦有上佳演出，合共交出2入球3助攻，決賽之戰，對手4名球員因侵犯他領黃牌，場上威脅力有目共睹，算是雖敗猶榮。