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美網︱拉度卡露世界排名跳升127級至23位
15 小時前
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網球美國公開賽Emma RaducanuLeylah Fernandez謝淑薇
美網︱拉度卡露世界排名跳升127級至23位
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在美網奪得女單冠軍的拉度卡露，世界排名躍升至第23位。(路透社)
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雖然未能在美網奪冠，費蘭迪絲仍升上世界排名第28位。(路透社)

剛在美國公開賽創出多個紀錄奪得冠軍的英國球手拉度卡露（Emma Raducanu），在最新公布的世界排名火速急升，由第150位升至第23位，成為英國排名最高的球手。至於中華台北的謝淑薇亦在女雙升上世界第一。

18歲的拉度卡露在美網決賽奪冠，成為44年來首個奪得美網冠軍的英國球手之外，亦是自公開賽以來，首位由外圍賽打入決賽奪冠的球手。拉度卡露在最新公布的世界排名，由今年初的345位，至美網賽前的150位，然後最新為23位，並且從英國第11名球手變成英國首席女網球手。

拉度卡露一如所有美網冠軍一樣，周一(14日)到紐約時代廣場接受訪問，她在訪問中指自己的成就來自父母的培養。她說：「從我小時候開始，就被培養出強韌的精神力量。我父母在我成長過程中，產生很大的作用。他們在我年輕時候對我很嚴厲，這讓我變得更精銳。」

中華台北謝淑薇升上女雙第1

至於在女單決賽落敗的加拿大球手費蘭迪絲（Leylah Fernandez），其世界排名亦跳升45位，從賽前的73升上第28。另外在女雙方面，中華台北球手謝淑薇升上第1，雖然她與拍檔Elise Mertens在美網女雙八強止步，但謝淑薇仍爬過Elise Mertens升上第一。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/美網︱拉度卡露世界排名跳升127級至23位-284701
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