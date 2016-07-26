美網｜祖高域決賽直落三盤輸波 全滿貫夢碎

周日美國網球公開賽男單決賽，2號種子梅韋迪夫（Daniil Medvedev）以直落3盤6:4打敗大熱的祖高域，前者首奪大滿貫錦標，同時令後者無法於今年包攬4大滿貫冠軍。

俄羅斯球手梅韋迪夫力爭首度贏得大滿貫，今仗首盤第1局即破發，並以6:4贏得第1盤。第2盤形勢相近，一哥祖高域（Novak Djokovic）顯然不滿意發揮，憤怒地用球拍拍打地下，而此盤梅韋迪夫同樣贏6:4。到了第3盤，祖高域愈打愈失準，連失兩個發球局，梅韋迪夫領先至4:0。

梅韋迪夫首奪大滿貫

不過，25歲梅韋迪夫在第8局後段接連發球失誤，被祖高域破發並追至3:5，之後祖高域再保發球局追成4:5。於兩年前決賽受挫於拿度的梅韋迪夫，在第10局力保發球局，最終以直落3盤6:4勝出，梅韋迪夫亦首奪大滿貫。

祖高域今年目標便是要取得四大滿貫錦標及東京奧運金牌，如此艱鉅的任務下，祖高域先連奪首3項大滿貫後，卻在奧運男單4強不敵阿歷山大薩維列夫，無法完成「金滿貫」。這名34歲的一哥退之後又再美網決賽失準，未能取得「全滿貫」。

祖高域賽後流淚

賽後他向外界表示，自己輸波後卻鬆一口氣：「我很高興比賽結束了，因為在過去的幾周裏，我在心理上、情感上不得不處理太多事情了。」同日祖高域於決賽有38次無壓力下失誤，賽後亦流下男兒淚，看來自身亦處於巨大壓力。「即使我未能獲勝，但我依然很高興，球迷的歡呼及支持打動了我，我從未在紐約有這種感覺，多謝你們，我就像是世界上最快樂的男人。」

美網｜祖高域決賽直落三盤輸波 全滿貫夢碎

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