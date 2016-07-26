英超球會促國際足協交代會否懲罰旗下球員停賽

早前多支英超球會表示，不會讓旗下球員到英國紅色旅遊名單內的地區參與國際賽。而由於球會拒絕放人參與國際賽，將面臨國際足協懲處，禁止球員在國際賽後的5日內為球會上陣，但國際足協暫時仍未有公布，令球會無所適從。

英超球會早前以，球員在紅色名單國家或地區返英後，需要接受10日的隔離，故此不會允許讓旗下球員為國出征。當中巴西原本徵召了9名英超兵，當中涉及利物浦、曼城、車路士、曼聯、列斯聯及愛華頓，至於狼隊、紐卡素及屈福特及英冠的布力般流浪亦拒絕讓智利、墨西哥及巴拉圭國腳歸隊而遭到投訴。但國際足協至今未有行動。

球會認為不該懲罰

歐洲球會協會的總裁Charlie Marshall就促請國際足協盡早向球會交代，是否會因為該批國腳未有在國際賽服役而需要懲處。他指：「這需要在未來24小時內解決的事，像是利物浦等球會，到現在都不知道他們的巴西國腳可否上陣。如果國際足協不處分，你都要跟他們說的！」

Charlie Marshall又認為，國際足協是不應懲處：「我們不認為要懲罰，因為球員要去隔離，然後他是不能立即為球會上陣，這比起原先協議放人的時間還要長。我們有尋求國際足協豁免球會放人參加國際賽，但他們拒絕了。」

對於拒絕放人，列斯聯老闆表示旗下巴西國腳拉芬夏比洛尼（Raphinha）有份決定，「我們邀請他參與決定，然後他決定不去。他顯示出對球會及英超聯賽的尊重，並即時放棄代表他國家去比賽。」

巴西阿根廷或需受罰

另外，雖然阿士東維拉及熱刺分別各自讓兩名阿根廷國腳參戰，但是卻因為巴西對阿根廷一仗亦招惹麻煩。外國傳媒消息指，國際足協將會對巴西及阿根廷進行紀律處分，但未有公布。國際足協早前收到球證及場監報告後，對比賽因為巴西衞生部門介入而表達遺憾。巴西衞生部門的首長Antonio Barra Torres日前就在巴西電視台回應，指一切都是他們主導，而阿根廷球員在一開始就未有滿足有關的條件。

維拉行政總裁Christian Purslow就表示，今次事件之後，對未來會否再讓旗下球員出戰國際賽感到無比緊張：「這完全是一團糟，星期日在巴西發生的事是我看足球以來最奇怪的一件事。」

相關新聞：

巴西玩嘢指阿根廷4球員違疫規 世盃外對賽遭腰斬