英超︱沙特財團入主紐卡素 被殺記者未婚妻表失望

由沙特皇儲沙勒曼（Mohammed bin Salman）擔任主席的沙特阿拉伯財團，公共投資基金（PIF）入主英超球會紐卡素，雖然令不少紐卡素球迷為之振奮，因為球隊將有望晉身富豪球會。然而卻有人對消息嗤之以鼻，因為在2018年因為批評沙勒曼，在進入沙特駐伊斯坦布爾大使館內遭殺害的記者卡舒吉（Jamal Khashoggi），其未婚妻在接受傳媒訪問時，指事件令她相當失望。

在2018年10月，卡舒吉在伊斯坦布爾沙特大使館內被殺害及毀屍滅跡，事件造成外交風波。雖然沙特皇儲沙勒曼被指是事件的幕後黑手，但沙勒曼一直否認。卡舒吉的未婚妻Hatice Cengiz表示：「我對事件非常失望。自他被殺之後，我每日就為Jamal尋求正義，每次有機會的地方我都會去找都會去看看。然後突然之間，我見到新聞和人們在說收購，我說：『千萬不要，不要這樣，請尊重自己。』」

「有些東西比錢更重要」

Cengiz指：「我見到他們（紐卡素球迷）好像不在乎Jamal發生過甚麼事，他們只在乎未來的財務。我想提醒他們，這裡還有些東西比錢更重要，有些東西比球會的財政更加重要。」她再說：「有很多更有價值的事，是我們生活中需要的。你應該給他們一個訊息，你是不能收購任何英格蘭球隊，因為這是犯罪！這是每一個英國人都應該傳遞給他們的清晰訊息。」

紐卡素昨日獲確認，由沙特的PIF以3.05億英鎊（約32.3億港元）入主，同時PIF亦向英超賽會去信，承諾不會受到國家的干預，不過沙勒曼本身為PIF主席。而交易中有八成資金來自PIF。

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