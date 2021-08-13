英超｜佩利錫棄Nike簽Puma代言 細數近年轉會Puma球星及原因

早前Puma宣佈與車路士翼鋒佩利錫簽下一份長期贊助合同，這亦是近期Puma再次搶得大牌球星的其中一個例子，亦可見Nike已一改過去的商業策略。

早前佩利錫和Puma簽約，並以這名美國隊長宣傳最新的Puma ULTRA 1.3新足球鞋。這名美國翼鋒於聲明中說：「任何喜愛足球的人都可以落場踢球，我們建立了運動的平台，遇上別具意義的事情時，你可以協助他睜開眼，繼而作出轉變。我跟Puma擁有相同理念，希望支持美國的年輕足球員，協助新一代追逐夢想。」

近年轉會Puma球星：

事實上近年已有不少球星放棄原有品牌轉會Puma，如之前大牌的蘇亞雷斯及尼馬，最近於英超的亦有阿仙奴的韋利安、格列沙加，曼城門將艾達臣，曼聯中堅華拉尼等等。這些球星不少都是由Nike轉會Puma，據《The Athletic》報道，球員轉贊助有兩大主因。

球星盼得到更多曝光

第一，不少球員都希望有更多曝光率，過去Nike及adidas一直是足球的龍頭，他們旗下有無數球員，但重點宣傳的往往只得幾名球星，令不少球員感到被漠視，現時Puma有更好的條件，自然會轉會新品牌。

第二，Nike近年不斷有球星流失，亦與其推廣策略改有關。過去Nike一向重視球星，於品牌推廣多以最著名的球員作宣傳，但近年Nike已改變方針，他們相信一些球員如華舒福於場外的善舉，作為重點球星推廣會比其他人更有效。亦說明Nike關注的已由球星場上的星味，轉為場外的品行是否合乎普世價值。

雖然Puma正一步步搶佔球員，但據統計歐洲四大聯賽於2020至2021年球季，約有53%球員為Nike球員，37%為adidas，而Puma只得7%，Puma要爭取市場佔有率仍有一段長路。