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英軍新星比寧咸搶鏡 曼城利物浦首戰全取3分
2 小時前
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歐聯比寧咸艾寧夏蘭特曼城哥迪奧拿基亞利殊馬列斯利物浦高普穆罕默德沙拿佐敦軒達臣
英軍新星比寧咸搶鏡 曼城利物浦首戰全取3分

歐聯大戰連場，其中，C組的多蒙特作客以2比1力挫土超球隊比錫達斯，英格蘭新星比寧咸(Jude Bellingham)表現搶鏡，為球隊先開紀錄之餘，更獨力殺入禁區底線傳中，妙傳另一超新星艾寧夏蘭特取得「燕梳」入球，貢獻1人球1助攻，人氣急升，大有機會繼今季轉投曼聯的辛祖後，成為英超列強的搶手貨。

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比寧咸表現成熟。

至於與巴黎聖日耳門及布魯日同屬歐聯A組的曼城，主場以6比3大破RB萊比錫，可是主帥哥迪奧拿在比賽中卻曾怒責入球功臣基亞利殊與馬列斯，認為二者未有按照吩咐做好防守工作。曼城今仗於16分鐘展開入球騷，由中堅尼敦艾基頭球先開紀錄，之後馬列斯、基亞利殊、簡些路、加比爾捷西斯各建一功，加上對手送上烏龍球，入足「半打」。

另一英超球隊利物浦，於「死亡B組」以3比2主場打敗AC米蘭，「紅軍」主帥高普指球隊中段曾經迷失，可幸最終仍取得勝利。有穆罕默德沙拿12碼宴客的紅軍，最終憑隊長佐敦軒達臣禁區頂射入世界波，反勝上半領先2比1的AC米蘭。同組的馬德里體育會主場與波圖打成0比0。

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軒達臣入球後招積慶祝。

英軍新星比寧咸搶鏡 曼城利物浦首戰全取3分

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/英軍新星比寧咸搶鏡-曼城利物浦首戰全取3分-285245
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