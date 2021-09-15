英軍新星比寧咸搶鏡 曼城利物浦首戰全取3分

歐聯大戰連場，其中，C組的多蒙特作客以2比1力挫土超球隊比錫達斯，英格蘭新星比寧咸(Jude Bellingham)表現搶鏡，為球隊先開紀錄之餘，更獨力殺入禁區底線傳中，妙傳另一超新星艾寧夏蘭特取得「燕梳」入球，貢獻1人球1助攻，人氣急升，大有機會繼今季轉投曼聯的辛祖後，成為英超列強的搶手貨。

至於與巴黎聖日耳門及布魯日同屬歐聯A組的曼城，主場以6比3大破RB萊比錫，可是主帥哥迪奧拿在比賽中卻曾怒責入球功臣基亞利殊與馬列斯，認為二者未有按照吩咐做好防守工作。曼城今仗於16分鐘展開入球騷，由中堅尼敦艾基頭球先開紀錄，之後馬列斯、基亞利殊、簡些路、加比爾捷西斯各建一功，加上對手送上烏龍球，入足「半打」。

另一英超球隊利物浦，於「死亡B組」以3比2主場打敗AC米蘭，「紅軍」主帥高普指球隊中段曾經迷失，可幸最終仍取得勝利。有穆罕默德沙拿12碼宴客的紅軍，最終憑隊長佐敦軒達臣禁區頂射入世界波，反勝上半領先2比1的AC米蘭。同組的馬德里體育會主場與波圖打成0比0。

英軍新星比寧咸搶鏡 曼城利物浦首戰全取3分