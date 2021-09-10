陝西全運︱曹星如首戰點數不敵對手遭淘汰 向香港支持者敔歉(更新)

在陝西舉行的全運會，香港拳擊代表曹星如首戰面對煤礦體協的王鑫炎，最終在5個裁判都認定之下以點數不敵對手，無緣晉級。

自奧運資格賽後，已18個月未有比賽。曹星如轉戰全運會希望爭取獎牌。然而在今日(10日)的16強戰，對上煤礦體協的王鑫炎，在較短的3回合比賽中，被5名裁判一致以點數之差不敵王鑫炎，首場比賽即被淘汰。

曹星如：不擅應對打法

曹星如與教練劉志遠之後透露短片回應傳媒提問。曹星如首先表示：「首先多謝支持我哋朋友，唔好意思又令大家失望。」他指自己在賽前的熱身有點覺得緊張，不過可到比賽的時候其實緊張感已經消失，並投入專心去比賽。教練劉志遠指，其實對手都是一般中國拳擊手的打法，但是曹星如指自己在應付有關的拳手的打法上並不太過擅長，尤其當主動出擊狙擊對方時，會增加自己的體力消耗及令動作太大而被對手有機可乘。

曹星如表示，自己都有盡力去按教練的計劃去打，但當然仍有欠妥善的地方。然而在對付業餘賽打法仍不擅長，讓對手可以取分。不過今次的比賽可以令自己去檢討在防守上的不足地方，在返回香港之後去改善有關的缺點。

Rex表現教練給7分

劉志遠指，曹星如今次表現都有7至8分，有盡量做到想要的表現。他又指今次全運會是作為曹星如之後出戰世錦賽及亞運進行備戰。二人之後會再接受隔離，劉志遠指希望可安排二人同房，以便隔離期間保持訓練去準備世錦賽。