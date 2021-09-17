81歲前英格蘭射手逝世 66年世界盃留憾

曾為英格蘭57次上陣取得44個入球，至今仍是英格蘭最有效率射手的基里夫斯（Jimmy Greaves）昨晨(19日)逝世，終年81歲。

基里夫斯是首批進行英格蘭足球名人堂的球員，也是熱刺史上最偉大射手，在1961年至1970年間為熱刺379次上陣取得266個入球，贏得2次英格蘭足總盃及1次歐洲盃賽冠軍盃冠軍。在1966年，基里夫斯本來是英格蘭的主力射手，在3場的分組賽都有上陣，然而基里夫斯在最後一場對法國的比賽，被對手鞋釘踢入小腿，除了要退下火線，更在醫院內縫14針而留下疤痕，之後基里夫斯也只能看着英格蘭在淘汰賽階段取勝。

至2009年始獲冠軍獎牌

在當屆決賽，基里夫斯本身已傷癒，可是最終未獲派遣上陣。由於當時只有上陣的11人獲頒獎，故基里夫斯未有獲獎，至2009年才由英格蘭足總發起的運動，為當年其他球員游說國際足協向他們補發獎牌才最終取得冠軍獎牌。

在昨日的英超熱刺對車路士的聯賽，亦有為基里夫斯進行悼念儀式。熱刺的官方悼文表示：「對於偉大的基里夫斯離去，我們感到極度的悲痛，他不止是熱刺史上的神射手，更是這國家史上最優秀的射手。」