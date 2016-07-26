NBA總決賽｜公鹿50年首奪總冠軍 字母哥轟50分膺MVP

「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）在NBA總決賽第6場摘下50分，帶領密爾瓦基公鹿以105:98擊敗鳳凰城太陽，在7場4勝的總決賽中，以4:2的場數勝出，除了為公鹿50年來首奪NBA總冠軍之外，安迪杜甘普亦成為今屆的MVP。

去到總決賽的第6場，安迪杜甘普首節就為公鹿貢獻10分，令公鹿完第一節已經領先太陽29:16。不過，第二節太陽成功壓制公鹿，令公鹿第二節28次起手僅得4中，當中3分球更8投全失，令太陽半場反勝47:42。

然而，下半場安迪杜甘普帶領公鹿再度發力，單節再攻入20分，令兩隊進入最後一節前打成77:77平手。在最後一節公鹿再藉安迪杜甘普引領之下，成功守住太陽的進攻，並將太陽控制到該節29投僅8中，令公鹿最終以105:98，擊敗太陽取下第6場，並以4:2的總場數擊敗太陽成為總冠軍。

奧尼爾後第二人總決賽3場取逾40分10籃板

太陽的基斯保羅（Chris Paul）今場取得26分，然而與公鹿最大分野在籃板的表現，今場公鹿取得53個籃板，較太陽37個有明顯距離。而公鹿的安迪杜甘普今場取得50分、14個籃板及5個封阻，成為繼2000年的奧尼爾之後，第二位球員於總決賽的系列賽上取得3場40分及10個籃板以上的成績。安迪杜甘普亦是第5位NBA國際球員贏得MVP殊榮。