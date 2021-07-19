NBA總決賽 轟50分領公鹿挫太陽封王 字母哥登基

「字母哥」登基！來自希臘的超級中鋒安迪杜甘保在NBA總決賽第6回合狂轟50分，率領公鹿在主場以105比98擊敗太陽，總場數反勝4比2，公鹿相隔50年再次封王。賽後獲選為總決賽MVP的「字母哥」，更實現「MVP大滿貫」，媲美「籃球之神」米高佐敦。



「字母哥」今場交出完美數據50分14籃板5封阻，其中一直被視為其最弱一環的罰球，更造出19射17中，難怪可以領軍擊倒太陽，助公鹿贏得球會史上第2個總冠軍。賽前公布會再做父親的「字母哥」，賽後與家人擁抱後，再跪地喜極而泣。值得一提，他在決賽攻入50分，讓他與1958年名將佩迪特一樣，並列NBA史上總決賽奪標戰得分最多球員。



此外，「字母哥」在總決賽全數6回合中，平均錄得35.2分、13.2籃板、5助攻及61.8%命中率數據，令他成為NBA史上首位總決賽交出平均「30+10+5」兼達六成命中率球員。賽後「字母哥」興奮說：「所有人都質疑我不懂射罰球，今晚的罰球是我為他們投的。我是怪物王者，是時候慶祝了。」



最重要一點，連同今次總決賽FMVP獎項，安迪杜甘保的球員生涯更拿下了常規賽MVP(2次)、全明星賽MVP以及最佳防守球員獎項，史上能包攬此4獎球員，只得「籃球之神」米高佐敦，難怪各地媒體都看好「字母哥」可開創一個新王朝。名將勒邦占士與史堤芬居里賽後均在社交網祝賀這位「希臘怪獸」。



另邊廂，落敗的太陽首席控衛基斯保羅，職業球員生涯第16年首冠夢碎；他完全受制於賀列地的防守，僅交出26分5助攻，無力回天，太陽亦創下不名譽歷史，成為首支在7場4勝制中領先2場下，再連輸4場落敗的球隊。