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NBA總決賽 轟50分領公鹿挫太陽封王 字母哥登基
2 小時前
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NBA總決賽密爾沃基公鹿鳳凰城太陽字母哥安迪杜甘保得分最多米高佐敦勒邦占士史堤芬居里佩迪特基斯保羅CP3
NBA總決賽 轟50分領公鹿挫太陽封王 字母哥登基
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字母哥終於登基封王。
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擁抱家人，分享登頂的喜悅。
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CP3又再望著冠軍掠門而過。

「字母哥」登基！來自希臘的超級中鋒安迪杜甘保在NBA總決賽第6回合狂轟50分，率領公鹿在主場以105比98擊敗太陽，總場數反勝4比2，公鹿相隔50年再次封王。賽後獲選為總決賽MVP的「字母哥」，更實現「MVP大滿貫」，媲美「籃球之神」米高佐敦。
 

「字母哥」今場交出完美數據50分14籃板5封阻，其中一直被視為其最弱一環的罰球，更造出19射17中，難怪可以領軍擊倒太陽，助公鹿贏得球會史上第2個總冠軍。賽前公布會再做父親的「字母哥」，賽後與家人擁抱後，再跪地喜極而泣。值得一提，他在決賽攻入50分，讓他與1958年名將佩迪特一樣，並列NBA史上總決賽奪標戰得分最多球員。


此外，「字母哥」在總決賽全數6回合中，平均錄得35.2分、13.2籃板、5助攻及61.8%命中率數據，令他成為NBA史上首位總決賽交出平均「30+10+5」兼達六成命中率球員。賽後「字母哥」興奮說：「所有人都質疑我不懂射罰球，今晚的罰球是我為他們投的。我是怪物王者，是時候慶祝了。」


最重要一點，連同今次總決賽FMVP獎項，安迪杜甘保的球員生涯更拿下了常規賽MVP(2次)、全明星賽MVP以及最佳防守球員獎項，史上能包攬此4獎球員，只得「籃球之神」米高佐敦，難怪各地媒體都看好「字母哥」可開創一個新王朝。名將勒邦占士與史堤芬居里賽後均在社交網祝賀這位「希臘怪獸」。


另邊廂，落敗的太陽首席控衛基斯保羅，職業球員生涯第16年首冠夢碎；他完全受制於賀列地的防守，僅交出26分5助攻，無力回天，太陽亦創下不名譽歷史，成為首支在7場4勝制中領先2場下，再連輸4場落敗的球隊。

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手握FMVP獎座。
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字母哥連轟50分率公鹿奪總冠軍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/nba總決賽-轟50分領公鹿挫太陽封王-字母哥登基-276915
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