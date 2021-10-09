NBA︱籃網總經理證艾榮疫情間不能上陣及訓練

NBA球星艾榮（Kyrie Irving）的疫苗風波仍未平息，雖然主教練的拿殊（Steve Nash）曾指，艾榮仍可為布魯克林籃網在作客上陣及訓練，不過籃網的總經理Sean Marks就表明，他將不能為球隊上陣以及訓練。

艾榮早前表示，拒絕公開自己的疫苗接種狀況，然而由於紐約的疫苗限制影響，致他無法在籃網的主場比賽上陣。上周紐約市官方就表示，艾榮將容許參與球隊的訓練，原因是訓練場地屬「私人工作場所」。而拿殊亦只承認，將在主場比賽缺少艾榮。

籃網指不接受球員「兼職」

不過在籃網的聲明就表明，他們不接受「兼職」球員，聲明表示：「基利（艾榮）作出了個人的選擇，我們尊重他個人選擇的權利。不過，現在這個選擇限制了他作為全職球員的能力，而我們不會接受我們任何成員只能夠兼職參與。」

籃網又表示，球隊長久以來都是以團隊合作為球隊的價值，當中包括個人的犧牲，而球隊的總冠軍目標仍然不變，並希望全隊所有人都向這方向前進。籃網今季首場比賽將會是10月19日作客對衞冕冠軍的密爾沃基公鹿，而10月24日才會首次主場出戰對夏洛特黃蜂。

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