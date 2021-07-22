延遲三年作嫁 英女減92公斤出閣

每個女生都想將自己打扮得漂漂亮亮出閣，所以準新娘會在結婚前半年至一年開始減肥。然而，來自英國Chesterfield的35歲Vicky Chaffer，卻花了3年時間來減肥，結果她成功由172公斤減至80公斤、身形由26碼縮小至12碼！



3年前Vicky生日時，被男友David驚喜求婚，雖然甜上心頭，但想到披上嫁衣的龐大身軀，不禁打了個冷顫：「我想像自己就好似著咗裙子嘅史力加一樣，行上紅地氈！」所以，她決定延後婚禮3年。

Vicky回憶3年前看到自己旅行時的照片十分傷心：「旅行後回家上磅，體重嚴重超標，當刻真係爆喊。」當時她想再不減肥，就看不到5年後的自己！

她開始減肥計劃，首要是放棄每周3晚的外賣，改為自家煮健康食物、上健身室做運動，最後成功減掉92公斤。同時David亦搣甩45公斤贅肉。這個驚人的改變令她披上中一碼婚紗出閣，而他倆一早訂製的婚戒，亦因此要修改。看著結婚相，Vicky自豪地表示：「我永遠都記得那是很特別的一天，也是我一直夢寐以求的。」

延遲三年作嫁 英女減92公斤出閣