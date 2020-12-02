《龍珠超》公開最新劇場版電影新宣傳片

《龍珠超》最新動畫電影《龍珠超 SUPER HERO》，於日前公開了第二波預告片，電影目前預計將於2022年上映。

目前美國正舉辦「New York Comic Con」，當日亦於活動中公開了《龍珠超》電影的最新畫面。在這次預告片中，除了可以看到主角悟空一行人以 3DCG 的方式登場外，配合新角色、身上有著原作登場反派「紅緞帶軍團」標誌的兩名人造人，將會是電影中的主要角色。值得一提的是﹐悟飯的女兒阿包似乎正在學習變身為超級撒亞人，未知會否帶來驚喜。

時間線在《龍珠超：布洛尼》之後

今次《龍珠超SUPER HERO》是由作者鳥山明負責原作、劇本及角色設計，而伊能昭夫便擔任作品執行製作，林田師博為本作製作人。據製作人伊能昭夫則指出今集的時間線是在《龍珠超：布洛尼》之後與第28屆超級武道大會之前。目前電影預計將於2022年上映。

《龍珠超》公開最新劇場版電影新宣傳片