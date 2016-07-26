七救星｜金句王七師傅7件你不知道的事 曾任職記者、新廣告女王

ViuTV新節目《七救星》最近成為全城熱話，找來人氣爆燈的七師傅，打救不同藝人，為他們解決各種「奇難雜症」。七師傅憑獨特的「譚仔口音」，及不時彈出的金句一炮而紅。不要以為她只是個搞笑藝人，以下大家盤點7件她不為人知的趣事，了解這位風水師+綜藝新星。

馬來西亞華僑

七師傅原名為趙玲，英文名是Connie。原是馬來西亞華僑，曾在台灣、新加坡等地生活成長，雙親亦曾於英國經營生意。在10幾歲的時候來到香港讀中學，因此她的廣東話帶來令人熟悉的「譚仔口音」。

流利英文

雖然她的廣東話不太純正，但英文可是非常流利！有看過《ERROR自肥計劃》都會知道，用英文靈探都完全難不到七師傅。事實上她曾經在英國留學，擁有碩士學位。七師傅曾於克羅地亞、德國、印度等地居住及修行，更有一名外藉男友，因此英文寧舍流利。

新聞系畢業

事實上七師傅在成為專業風水師之前，曾經做過記者！她在大學主修新聞系，而碩士則主修商業管理。在台灣TVBS新聞部做了一年多記者，返港後任職過多本美容、財經、健康雜誌等。

風水師資格

到底是甚麼促使到七師傅成為風水師呢？原來她至小體弱多病，因此拜師學習風水命理。於任職記者的時候亦有撰寫風水專欄，最後她決定辭去記者的工作，全身投入風水行業。

金句王

七師傅其中一個爆紅的原因，就是因為她經常在節目中爆出金句，大放笑彈。尤其是在《鬼同你上位》中，用「師傅愛你」安慰疑似撞邪的女藝人、用「好淫邪」形容一眾在玩遊戲的女嘉賓。妙語連珠令她深受香港人歡迎，成為新一代金句王。

廣告界新寵

七師傅最近更成為廣告界新寵，她曾經透露短短半年，廣告費已飆升至7位數字。不少品牌如譚仔、支付寶、屈臣氏都找七師傅代言，人氣爆燈。

進軍樂壇做歌手？

早前七師傅替支付寶拍攝廣告時，更獻出自己的「第一次」。獻唱由謝金燕《嗶嗶嗶》改篇的《師傳愛你》，在MV中勁歌熱舞！