中秋節2021｜中秋宜賞月！6樣戶外賞月必備好物

中秋節即是農曆的八月十五日，當日的月亮又大又圓又亮，最適合便是賞月。如果想安心在戶外賞月，以下就有6樣戶外賞月必備的好物，大家不妨為賞月做好準備，與朋友和家人共度中秋佳節吧！

【野餐墊】

不少人都會到郊野公園等地方進行戶外賞月，想舒適地躺在草地上觀看月亮與朋友談天的話，野餐墊便是必須準備的物品之一！一張野餐墊便足夠兩人平躺或四人坐下，不但不用擔心草地濕潤，而且進食時亦比較衛生。即使想輕便地賞月，帶上野餐墊絕對不會有缺點！

【露營用摺疊櫈】

不喜歡平躺在地上的話，不妨自備摺疊櫈，安坐在椅子上仰望又圓又大的月亮吧！露營用摺疊櫈除了方便攜帶外，使用方法亦十分簡單，不用特別組裝，只要拉開即可坐下賞月，更可防止小昆蟲隨意爬在身上的問題。這樣不但可以安心地欣賞月亮，坐起來亦特別舒適，需要渡過漫漫長夜亦不用擔心。

【驅蚊產品】

雖然中秋節在九月中，但天氣仍然炎熱，偶爾還會下雨，因此在戶外賞月無法避免蚊蟲問題。這時候便特別需要方便攜帶，而且不用插電的驅蚊產品，例如蚊香、入電式驅蚊器等，身上還可噴上蚊怕水、帶驅蚊帶和貼蚊貼等，不怕熱的話更可穿上淺色長袖衫褲，做好個人保護措施，避免受到蚊蟲的騷擾。

【保冷／温壺】

賞月的時候最適宜配上月餅，令中秋氣氛更加濃厚，但多吃月餅難免會感到油膩，想消滯的話最好便是配上一杯熱茶，帶同保温壺便可以隨時隨地喝到熱茶。如果怕熱，還可以使用具有保冷功能的水壺，加進沖泡好的冷泡茶，這樣便能在戶外喝到冰涼的飲品。

【燈籠+蠟燭】

中秋節除了食月餅外，玩燈籠同樣是節日的習俗之一，等待月亮變得最圓最亮之前，不妨先準備紙燈籠玩耍吧！傳統的紙燈籠並不昂貴，重新點上蠟燭的話還可以重用多次，拍照時一起入鏡更添中秋氣氛。

【迷你風扇】

九月份香港的天氣仍然炎熱，每天的最高氣溫都超過30度，晚上賞月時仍然難免避過高溫，因此建議帶同迷你風扇一起賞月，可以將熱力的煩擾都吹走。市面上有不少入電式迷你風扇，可以按風力強度選擇，如果不想長期用手拿着，更可選擇掛頸式的風扇，同樣有助令晚上變得不再炎熱，可以安心賞月。

相關新聞：中秋節2021｜6個賞月好去處推薦 九龍嘉頓山、屯門浩和街 露營/野餐/綵燈晚會

中秋節2021｜中秋商場活動合集 黃大仙巨型花燈、葵芳喵喵遊園會

中秋節2021｜賞月好去處 中秋Glamping+BBQ場推介

中秋節2021｜中秋宜賞月！6樣戶外賞月必備好物