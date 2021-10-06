回收舊衫及紙包飲品盒 免費參加咖啡手工梘工作坊

主張可持續發展的本地設計品牌THINKTHING，由即日起至10月31日，聯同多個不同範疇的本地品牌，協辦環保回收再造Giveaway計劃「ATOM」，鼓勵廢物再造之餘，市民更可籍回收行動取得禮品及參與環保活動的機會。活動更會把整個計劃收益的5%至10%收益，捐予慈善機構ImpactHK，建構環保及消費兩方面的港式內循環的可持續發展新概念。

是次活動的重點計劃之一，是Thinkthing聯同香港首間紙包飲品盒回收漿廠Mil Mill喵坊，每日回收約20噸紙包飲品盒，把紙包飲品盒所製成的再生漿製成環保物料，並製作成Ztraw的限量版環保吸管盒。另外，本地西裝品牌Refinery聯同本地時裝品牌Wear Earthero，共同收集及利用二手衣服，攜手製作出一件限量版的「再生衣」，重新演繹「古著」一詞。

市民只需帶同紙包飲品盒到Mil Mill喵坊的467個回收點，或帶舊衣物到Refinery的衣服回收點，同時影相打卡，上傳於Instagram限時動態，加上指定hashtag及標記活動帳號，最後再填寫網上問卷，即可參加由7間參與商所提供的精美產品抽獎及折扣券。其後亦可以選擇參與由Eco-greenergy舉辦的環保咖啡手工梘工作坊或由HIKE EXIT舉行的海灘清潔活動，延續可持續發展的內循環理念。