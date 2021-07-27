夏日護膚｜夏天+口罩=暗瘡問題狂現？！6款袪痘好物推薦 急救紅腫、去膿必備

最近天氣翳焗又炎熱，再加上需要長期戴口罩，面部皮膚便變得更加侷促，最終令暗瘡問題狂現。以下就為大家推薦6款袪痘好物，針對不同暗瘡問題，可使用不同的暗瘡產品，讓大家可以與暗瘡說再見！

【石頭瘡剋星】La Roche-Posay EFFACLAR DUO[+]

說到最令人煩惱的暗瘡，便不得不提既紅腫又疼痛的「石頭瘡」，需要花較長的時間才可靜待它消退。而法國醫學美容品牌La Roche-Posay的EFFACLAR DUO[+]（粉刺淨化雙效精華[+]）卻對「石頭瘡」特別有效，只需要在暗瘡位置薄塗即可，幾天便可以有效擊退煩人的「石頭瘡」，更有效預防暗瘡印的形成，達到雙重功效。不過切記使用時不要厚塗，也不要大面積塗抹，否則可能會令皮膚過乾，甚至造成灼傷。

【急救紅腫】Mario Badescu Drying Lotion

長期戴口罩令皮膚變得侷促，而通常都會因此而長出較小顆的紅腫暗瘡。Mario Badescu的Drying Lotion雖然屬祛痘產品，但性質溫和，不容易引起皮膚敏感，同時含有水楊酸、爐甘石等淨痘成分，使用後即時急救皮膚，去除纏人的暗瘡。整體使用感不俗，特別適用於正在生長的暗瘡，可以迅速撫平暗瘡問題，同時沒有茶樹精油的油膩感，適合敏感肌使用。而使用的時候，只需用棉花棒取適量瓶底的粉紅色精華，再塗抹患處即可，並不需要搖晃後使用。

【去膿必備】OLIVE YOUNG暗瘡貼

韓國OLIVE YOUNG以性價比高的暗瘡貼最為有名，連續多年獲得年度袪痘產品銷量冠軍的成績，對付含膿的暗瘡最有效。建議在睡前使用，起來便可以看到暗瘡貼已經把膿吸出來，而較硬的「石頭瘡」，則會在連續貼上後的幾天內冒頭，再堅持使用1-2天，暗瘡便會自然消掉。這款暗瘡貼材質較其他在香港常見的薄，而且隱形效果更好，因此貼上後化妝也能做到隱形的作用，不過要注意暗瘡貼會因吸膿後變色，需要隨時更換。

【消炎鎮靜】THE BODY SHOP 茶樹油

對付頑固的暗瘡，暗瘡產品首先要帶有消炎的作用，而茶樹油便是其中一種專門針對暗瘡使用的產品。THE BODY SHOP的茶樹油成分天然，適用於100% 純素主義者，具高效能的抗炎特性，使用後的第二天已經能達到消炎的作用，而且同一位置亦較少再有出現暗瘡的問題，既可消炎殺菌，同時可以預防暗瘡生長，屬家中必備的暗瘡急救法寶之一。

【日常護理】isoi 袪痘面膜

韓國品牌isoi的局部袪痘精華屬品牌的王牌產品之一，可以有效消滅暗瘡，而同系列的袪痘面膜亦不錯，成分溫和，上臉後沒有刺激感，卻能夠解決暗瘡紅腫問題，適合日常護理使用。特別在最近夏天還需戴口罩的情況下，袪痘面膜不但有效解決暗瘡問題，同時可做好面部的油脂平衡，抑制暗瘡爆發，可以達到日常護理的效果。

【平價好用】娥羅納英 H軟膏

娥羅納英在香港已經扎根了10多年，不少人家中都有這款軟膏，但是大部份人都只在乾燥、爆擦的時候使用，但其實這款軟膏還有去除暗瘡、粉刺的隱藏功效，對待「石頭瘡」同樣有用，連續使用幾天便能令暗瘡消失，而且還不會留下暗瘡印，再加上價格便宜，放在家中有備無患。