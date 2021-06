文青必買|提升生活儀式感!5間韓國文創選物ig網店推薦

去韓國旅行的時候,總會看到各種特色的文創產品,而那些文創產品都比較獨特,總會讓人看起來有個人特色或品味。如果想學習韓國人獨有的品味,以下就為大家推薦5間韓國文創小物店的Instagram帳號,通過帳號了解韓國最近的流行物吧!

【원모어백】 @onemorebagkr

若想將一套衣服的時尚感發揮得淋漓盡致,那麼便需要一個簡單好看的手袋來配搭!韓國文創選物店원모어백(ONE MORE BAG)主打凡買各種不同款式的手袋,當中主要以帆布質地的手袋為主,因此產品特別顯有「文青」的感覺。不論是斜孭袋,或是背包、手抽袋,甚至是側孭袋、銀包等,各種各樣的手袋都可以在這個網店裡找得到。雖然大部份產品都是帆布袋,但是每款產品的款式都各有千秋,簡單卻不失韓國獨有的時尚感,用來配搭各種衣服都十分合適,讓人有一種需要「ONE MORE BAG(多一個手袋)」的感覺!

【object】@insideobject

如果有去過韓國旅行,平日又有留意韓國的文創品牌的話,一定知道這間位於弘大的選物店—object!就如它的店名一樣,店內售賣各種各樣的物件,從杯子、碗碟等各種家用產品,到明信片、貼紙等各種文具,都可以在店內找得到,因此每次去逛街都會讓銀包「大出血」!而object最大的特色便是定期會與設計師合作,舉辦各式各樣的展覽,販賣限定的產品。而最近object除了有越來越多分店外,店舖亦進行擴建,讓原先不開放的4樓也開放使用,有機會的話疫情過後一定要去「大買特買」,現在大家就先用object的網上商店購物吧!

【무유무유】 @muu_muu_official

韓國除了object這家選物店外,另一間較大型的選物店便是무유무유(MU:U MU:U),在不少地方都有分店,而且有時候會在百貨公司開設Popup Store,因此韓國人對它非常熟悉。MU:U MU:U與超過20個設計師合作,當中不乏韓國知名的文創作家,店內主打貼紙、Memo、明信片等產品,可以一次過在店內選購,無論對於設計師或是那些設計師的粉絲來說,都十分方便。若果有喜歡的設計師與MU:U MU:U合作的話,有機會去韓國的時候一定要去支持!

【The Prelude Shop】@preludestudio

不少人都特別喜歡購買好看的文具,如果你也是「文具控」的話,絕對不可以錯過The Prelude Shop!The Prelude Shop主打販賣各式各樣的文具,文具偏向色彩繽紛的少女風。店內有大量不同風格的貼紙、不同款式的鉛筆、不同形狀的擦膠等,各種特色的文具都可以在這裏買到,連最近韓國大熱的풀꾸(拍立得裝飾)也可在The Prelude Shop找到一大堆,完全不用擔心找不到想要的款式!

【POINT OF VIEW】@pointofview.seoul

The Prelude Shop的文具對不少人而言可能會太過「少女」,如果不喜歡少女風的話,那麼POINT OF VIEW可能會更符合口味。POINT OF VIEW同樣屬文具選物店,但文具的風格就偏簡約,顏色亦比較低調。其實他們不少文具都來自日本,而且選物色調亦以簡約為主,因此他們的問佢都有一種「日系」的感覺,較適合上班族使用。而POINT OF VIEW更有推出「POV Original」系列,產品皆由POINT OF VIEW創作,整體感覺更符合POINT OF VIEW的特色,有興趣的話不妨在他們的網上商店購買吧!