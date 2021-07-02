日雜評測｜夏日美白靠美白丸？！ 6款人氣美白食品大比拼

每到夏天不少人都有美白的煩惱，而美白食品便是可以幫助皮膚變白的選擇。以下就為大家整理日雜LDK為6款人氣美白食品作的評測，不妨從中選出最適合自己的美白食品吧！

【美白丸到底有用嗎？】

不少人對於美白丸的成效都存在疑問，但從評測結果來說，美白丸在一定程度上對皮膚美白有正面的效果。雖然已經長出來的色斑並不容易去掉，而且因應各人的吸收程度存有差異，但美白丸主要功效是可以抑制黑色素形成，減少潛在色斑，同時促進皮膚新陳代謝，將色斑排出體外。

【建議用法】

由於每人代謝周期不同，因此美白丸的見效時間亦不同，食用後亦不會立即見效，建議可配合含有維他命C的精華及防曬一起使用，令效果增加。而實在難以去除的色斑，建議直接尋求皮膚科醫生協助。

【6款人氣美白食品比較】

第1名：POLA Nextage Vitamin C粉

相信不少人都知道維他命C含有美白的成份，而POLA於今年2月才推出的Nextage Vitamin C粉就有壓倒性的效果。檢測人員全員有效，平均潛在色斑為-19.5，而且表面變化亦十分明顯，其味道亦不錯，不會難以入口，一天只需一包就可有理想的美白效果。

第2名： Chocola BB 美白丸

日本美白丸並非近年才流行的新事物，而Chocola BB 的美白丸更是有65年歷史的老品牌，因此產品亦經過不斷的更新。這款美白丸同樣令檢測人員全員有效，平均潛在色斑為-9，雖然結果較POLA的維他命C粉遜色，但勝在價格便宜，而且輕易在藥妝店買得到，長期食用的話性價比較高。

第3名：TRANSINO WhiteC clear 美白丸

TRANSINO的美白丸屬受港人歡迎的美白丸之一，其美白效果雖然不俗，平均潛在色斑為-11.5，較Chocola BB 美白丸的成績佳，但個人差異較大，並非對每個人都有如此高的效果。如果不肯定哪一款適合自己的話，可以將Chocola BB和TRANSINO的美白丸各試一個月，從中選擇更適合自己的產品。

第4名：HYTHIOL-C WHITEA 美白丸

除了TRANSINO的美白丸外，HYTHIOL-C WHITEA 美白丸同樣受港人歡迎，可惜其結果差異較大，因此只獲得第4名的成績。雖然有些評測人員在眾多產品中色斑減少最多的屬HYTHIOL-C WHITEA 美白丸，但亦有些評測人員的色斑不減反增，平均潛在色斑為+2。不過勝在價格便宜，因此不妨買一瓶來試試看到底是否適合自己。

第5名：DECORTÉ WHITELOGIST 美白丸

雖然 DECORTÉ主打護膚品及化妝品，但它的美白丸亦頗受日本人歡迎，屬人氣產品之一，可惜價格比較昂貴，1個月量約需HKD$570(¥8100)。最重要的是其效果亦未如理想，服用一個月後沒有特別的效果，平均潛在色斑更為+22.5，性價比較低，因此無需堅持服用。

第6名：MATSU KIYO WHITE EX II 美白丸

MATSU KIYO出品的美白丸同樣屬不少人的選擇，但它卻是在6種產品中，唯一令所有測評人員的潛在色斑增加的產品，平均潛在色斑為+43，沒辦法做到美白的效果，建議選擇其他產品更好。