暑假好去處|Mr. Men Little Miss登陸時代廣場 50周年打卡位+珍貴手稿+限定精品

相信大家小時候都一定有看過Mr. Men Little Miss,適逢誕生50周年,時代廣場由8月5日至9月2日期間,舉行「Times Square X Mr. Men Little Miss 50th Anniversary: Discover You」。除了多個打卡位及英國空運到港的展品外,更集齊了歷年經典的珍貴手稿,更設有由Mr. Men Studio營運的期間限定店,獨家發售50周年限量精品,fans們一定不能錯過!

這次活動特意將時代廣場打造成充滿英倫特色的街頭,更有三隻一米高的經典受歡迎角色包括Mr. Happy、Little Miss Hug及Mr. Bump一同橫過Abbey Road,打卡必影!中庭亦設充滿倫敦街頭風的雜誌店,展示50年內誕生的各個精選精品,以及了歷年經典出版繪本的親筆手稿,包括第一本面世的Mr. Men Little Miss繪本的複製本。展品更是首次在亞洲地區展出,機會難逢!

商場5樓亦有「Global Artist Collaboration」展覽,由8月5日至18日,以及8月19日至9月2日,分兩期展出25位來自世界各地的藝術家,當中包括來自香港的插畫師Steven Choi、知名塗鴉藝術家Remio以及台灣繪本作家藝術家幾米Jimmy Liao等,所創作共50幅的Mr. Men Little Miss畫作。

小朋友更可以到訪「Times Square x Mr. Men Little Miss•Discover You 學院」,一共有四個不同的挑戰站,融合運動、智力、表演等元素。當完成四個挑戰後,各位成功挑戰者可在畢業佈景板前,領取畢業頭帶,與一眾Mr. Men Little Miss成員拍照留念!

商場內設有期間限定店,售賣多款為50周年而特別推出的限量精品,包括水杯、保溫水壺、隨身咖啡杯、毛巾、T恤、環保袋、沙灘防水袋、記事本和紀念卡等,率先在時代廣場獨家發售。於活動期間,時代廣場8樓的Vida Coffee亦會為大家帶來Mr. Men Little Miss的期間限定套餐。客人可於三款Mr. Men Little Miss特別設計之Latte art中選出心愛角色及自由選擇喜愛之甜品。所有產品為時代廣場分店限定,各位粉絲切勿錯過!