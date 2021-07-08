書展2021｜書展重開！重温7個書展經典現象 XX已成絕響？！

去年香港書展受到疫情影響，無可奈何地需要停辦，而今年香港疫情終於受控，因此將在7月14日重開！今年屬疫情後第一個書展，相信與往年的書展有所不同，以下就與大家重溫7個書展的經典現象，看看你有沒有曾經成為其中之一吧！

1. 通宵排隊

在疫情爆發前，書展的人流非同小可，基本上進場時都有大批人龍排隊，更誇張的是有不少人會通宵在外排隊等候進場，只為到場搶購心儀作家的簽名書或限量品。不過今年受疫情影響，人流應該會有所減卻，通宵排隊的境況可能要待疫情完全消失才可以看到。

2. 家長「掃」補充練習

對於小朋友來說，書展未必是一個美好的回憶。每年書展都在暑假舉行，而家長為了讓小朋友的假日過得「充實」，便不惜帶同大量現金和手推車，趁着出版社提供優惠，一次過「掃走」大量補充練習！除了買練習外，英文圖書和文具也是他們的目標物品，但小朋友真正想購買的書籍卻不一定會買。

3. 「𡃁模」寫真大戰

說起書展的經典，便不得不提曾經在香港風摩一時的「𡃁模」！在2000年代中後期，「𡃁模」的影響力與現在的「KOL」不相伯仲，而每年的書展更是他們的戰場，推出各種泳裝或性感寫真集，而且還有現場限定的粉絲福利，例如合照、簽名等，讓一眾粉絲「爭崩頭」。除了粉絲需要競爭外，一眾「𡃁模」亦充滿火藥味，例如游擊書展攤位、增加粉絲福利等。不過原本屬書展特色之一的「𡃁模」寫真大戰，在「𡃁模」熱潮過後，已經逐漸消失在書展之中，當年的「𡃁模」寫真大戰光景已成絕響。

4. 瘋狂粉絲

既然有「𡃁模」的寫真大戰，當然也有他們的粉絲，而當中亦不乏一些令人印象深刻的瘋狂粉絲。當年周秀娜推出破格性的「雪糕」寫真，在眾多「𡃁模」中脫穎而出，而她的粉絲便在受訪中模仿她的表情，繼而在網上流傳，因而令人特別印象深刻。此外，書展現場也有一些粉絲趁着混亂混水摸魚，偷偷觸碰或偷拍「𡃁模」的身體，瘋狂的舉動令人側目。隨著「𡃁模」越來越少，這些瘋狂粉絲的身影也同樣消失在書展之中。

5. 毛記人龍

若要數最近幾年書展中較受歡迎的攤位，除了家長們最愛的補充作業區，便是「毛記電視」（白卷出版社）的書展攤位。「毛記電視」的前身為《100毛》，而《100毛》的前身便是《黑紙》，其出版書籍隸屬於白卷出版社。當年從《黑紙》開始便有不少忠實粉絲的「毛記電視」，每年書展都總會出現人龍，即使書展攤位越開越大，攤位人流總是絡繹不絕。今年它們同樣有參展，想買他們的書籍，不妨到場購買吧！

6. 明星雜誌專區

在任何年代，都能看見「追星族」的存在，而香港在10年前便特別流行日韓台三地的明星，當年的追星方法，便是購買各種明星雜誌，例如《Colors》、《Fans Fans》等對「追星族」來說都是經典。而每年書展，這些雜誌的出版社都會以大特價的形式，捆綁銷售過期的雜誌存貨。不過這些雜誌近年已經轉向網絡平台，在書展中已經看不到它的蹤影。

7. 「執」平書

每年書展便是一眾書迷購買平價書籍的好時機，有些書籍更是以HKD$10一本發售，就如尋寶一樣，可能會從中發現到好書。而在書展的最後一日，更是「執」平書的好時機，不少參展商為了節省運輸成本，最後一天會以「大劈價」的形式販賣書籍，每年都有不少書迷趁着最後一天進場搶購。若果想「執」到平價好書，不妨在最後一天去書展吧！