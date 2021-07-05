書展2021｜門票攻略一覽 運動消閒博覽+零食世界/$10限時優惠/打針人士免費入場

上年書展受疫情影響而停辦一年，今年將於7月14日至20日重新回歸！除了書展之外，今年更設有「香港運動消閒博覽」以及首次舉辦的「零食世界」。大會亦推出多項門票優惠，例如送出3.5萬張門票予已接種疫苗的市民等。以下為大家總結書展詳情及各項門票優惠及購票方法等，有興趣去書展一定要睇！

今年書展以「心靈勵志」為年度主題，於三樓展覽廳外設置「文藝廊」及「從心『書』發」專題展覽，介紹多位香港心靈勵志作家的背景及其精選書目，當中包括阿濃、胡燕青、陳美齡、沈祖堯、素黑等。更設有「不朽巨龍：李小龍傳奇 80 載」展區則，獲得李小龍會的支持，展出多件由收藏家借出的李小龍相關珍藏品，李小龍迷必定要去朝聖！

除了書本之外，熱愛運動的人亦可以到「運動消閒博覽」，匯聚多款運動、消閒產品及服務。除了原有10大主題區，今屆博覽特設全新「旅遊．探索」區，介紹多項刺激有趣的本地戶外活動體驗，包括潛水、直立板、攀岩、地質旅遊等。喜歡靜態活動的你亦可以參加攝影、桌上遊戲等不同主題的工作坊。

運動完當然少不了食物！今年首次舉辦的「零食世界」設6大主題，分別為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，搜羅逾1,000款世界各地的人氣零食。包括日本直送人氣炭火海老煎餅、台灣海邊走走、百二歲等伴手禮。現場更有糖果花藝工作坊、西班牙手工糖製作及芋頭酥製作示範。

為鼓勵市民接種疫苗，書展更會送出35,000張免費門票。只要出示疫苗接種紀錄（一針或兩針均可），即可免費入場，每日名額有限，先到先得。今年繼續推出「上午進場票」、「晚間進場票」及「免費再進場特別優惠」。購票方面，為避免現金找續及減少接觸，會場將不設實體門票銷售，市民可在會場入口收費站以八達通即時付費入場

第31屆香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界

日期：2021年7月14至20日 (星期三至星期二)

時間：7月14、15日 上午10時至晚上10時（一樓及三樓展館）

7月16、17日 上午10時至午夜12時（一樓展館）；上午10時至晚上11時（三樓展館）

7月18、19日-上午10時至晚上10時（一樓及三樓展館）

7月14至19日-上午10時至晚上8時（五樓展館）

7月20日-上午9時至下午5時

地點：香港會議展覽中心

票價：港幣25元（成人）；港幣10 元（適用於小學生/身高1.22米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65 歲或以上長者免費進場

購票方法：6月25日起於全線快達票公開發售

電子入場券將由6月25日起於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店及八達通手機應用程式有售。Circle K便利店則於6月28日開始發售。

官方網站：www.hkbookfair.com