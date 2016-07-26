東京奧運｜ViuTV推「夏日電視賞」 睇奧運掃印花送限量版生啤/《大叔的愛》明信卡/力圖打排球門票

星期五就是奧運，香港5間收費及免費電視台都會直播不同奧運賽事。ViuTV更推出「ViuTV夏日電視賞」活動，大家只需要在指定時間觀看奧運比賽，一邊儲Sound Bear印花，即有機會嬴取豐富獎品，更有機會見到Mirror和Error！

大家只需要在7月23至8月8日，每日下午4:00至11:00，在家準時收看ViuTV 99台的奧運節目，在廣告時段畫面左上角將不定時出現「Sound Bear圖案」，合資格參加者只需使用智能手機（需支援ARCore）內ViuTV App中的掃瞄器捕捉電視節目畫面上的「Sound Bear圖案」即可獲取印花。每成功捕捉1個「Sound Bear圖案」，即可獲取1個印花。儲齊指定數量的印花，即可換購禮品。

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繼早前的「生啤燈」及「生啤麻雀」，ViuTV再次推出生啤主題周邊商品。今次以夏天為主題，有齊沙灘毛巾、防水袋、冰感毛巾。更有戶外套裝，包括帳幕、沙灘椅、野餐墊及沙灘袋，絕對是沙灘必備！另有巨型水上浮床，無論用來打卡還是出海都非常適合！

港版《大叔的愛》雖然播完，但熱潮仍不斷。夏日電視賞送出《大叔的愛》特別版海報，以及劇集海報及明信片套裝，田牧粉必換！鏡粉們更可以換取《力圖打排球》入場劵2張，一共有50份，成功換取就可以入場見偶像！亦有其他禮品如FWD富衛保險易安心家居保、戶戶送Deliveroo HK$100現金券、信和集團商場 HK$50現金券等豐富獎品等你換領！

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