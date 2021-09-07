東薈城名店倉SHOPPING+網上平台回歸 6折搶購商戶電子現金券

秋風起，係時候換季！東薈城名店倉今個秋季推出年度最大型折扣優惠活動，由10月18日至11月7日期間，只要登入SHOPPING+網上平台，即可以6折心動價入手逾40間國際時尚品牌及餐飲食肆、合共逾10,000張電子現金券，總值超過港幣$210萬！



東薈城名店倉SHOPPING+網上平台參與品牌涵蓋28個時尚服飾、潮流運動及人氣美妝，包括Armani、Clarks、Furla、GUESS、PALLADIUM、Sunglass Hut、adidas、FILA、New Balance及PUMA等，另有多間精緻美饌食府包括鍋處、樂天皇朝、芽莊越式料理及羲和小館等。



不設最低消費限額 無制限入手時尚秋裝

是次推出的餐飲商戶電子現金券面值為港幣$100，而時尚服飾、美容及運動品牌的電子現金券面值則為港幣$300，全部均以6折發售，不設最低消費限額，可於店內即時直接當現金使用及與店內其他優惠同時使用，真正無制限入手心儀單品！CLUB CG會員凡於SHOPPING+網上平台購買商戶電子現金券滿淨值港幣$1,000，於結帳時輸入會員獨家優惠碼，即享全單額外9折優惠，每位會員可重複使用優惠碼最多3次。

CLUB CG會員限定 5%回贈兼賺積分

獎賞優惠點可以停！由10月18日起至11月30日，CLUB CG會員同日於場內使用SHOPPING+商戶電子現金券及以電子貨幣額外消費滿港幣$2,000，即可獲得總值港幣$100指定商戶現金券，相等於5%回贈；同時更可憑消費賺取CLUB CG會員積分。非CLUB CG會員或CLUB CG準會員亦可登記成為會員換領相同購物禮遇。



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