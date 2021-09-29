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無懼漏M｜本土品牌kiri推月經防漏褲 即日起85折預購
1 小時前
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無懼漏M｜本土品牌kiri推月經防漏褲 即日起85折預購
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無懼漏M｜本土品牌kiri推月經防漏褲 即日起85折預購

女生每月生理期除了要承受「M痛」，睡覺時又擔心「漏M」弄髒床單，大大影響睡眠質素。香港本土新創品牌kiri，最近首度推出可循環再用的月經防漏內褲，採用柔軟及耐用布料，每條內褲最多可吸納50毫升液體，加上四重防漏設計，減輕生理期的壓力。品牌由即日起至10月10日，更推出85折預購優惠及免運費。

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kiri月經防漏內褲採用抗菌、吸濕排汗和防污技術。

kiri月經防漏內褲採用抗菌、吸濕排汗和防污技術，在生理期間帶來更強防護。品牌更推出月經防漏內褲套裝，預購價為$488(原價$576)，包括2條經典日常無縫比基尼式月經防漏內褲，分別為天空藍和夢幻黑色。kiri月經防漏內褲舒適可靠，可作循環再用的護墊或後備保護，每條內褲最多可容納50毫升，即5.5條普通衛生棉條、2.75塊衛生巾或10茶匙液體，比其他防漏內褲有更高的吸收力。防漏內褲可以滿足不同女士的需要，例如初經、生理期焦慮、產後出血，甚至偶爾的尿失禁。

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kiri即日至10月10日推出85折預購。

為慶祝kiri首次發行，由即日至10月10日期間推出85折預購及免運費優惠：https://www.kirijourney.com/

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/無懼漏m｜本土品牌kiri推月經防漏褲-即日起85折預購-286959
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