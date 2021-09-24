第二期消費劵到手！延續shopping vibe 繽紛消費賞 買$1,200送$200

第一期消費劵用光了？不怕，第二期$3,000消費劵快到手，想繼續為消費劵增值，記得留意各商場的優惠！荷里活廣場將於第二期消費劵派發當日，即10月1日同日推出「繽紛消費賞」活動，由10月1日至12月27日起每逢星期五、六、日及公眾假期，消費滿指定金額即送優惠劵，多買多賞，盡情延續消費券購物熱潮！

一連12個星期的星期五、六、日及公眾假期，顧客於荷里活廣場以即日電子貨幣消費滿$1,200，就可參加「繽紛消費賞」，換領總值$200優惠券；而VIC會員只需憑120 VIC積分即可換領，優惠券包括「HK$50指定商戶購物優惠券」3張及「HK$50指定商戶美食優惠券」1張，全面滿足血拼及醫肚的需要，提早買聖誕禮物，訂枱食飯，獎勵自己都可以賺到盡！

VIC會員專享雙倍積分回贈

VIC會員禮遇陸續有嚟！於11月1日至12月31日期間，在場內指定五大分類，包括食肆、服飾、美容、影音家庭電器及工藝家居佈置之商戶，以電子貨幣消費，再成功登記有效發票，就可立即賺取2倍VIC會員積分，換取心水獎賞或禮品。成功登記積分，更可以自動參加11至12月期間舉行的「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額兼消費金額逾3萬的VIC會員，更有機會贏取價值高達$5,000的指定商戶購物現金券！此外，於11月至12月期間於逢星期一至四（公眾假期除外），顧客只需出示聖誕節照片，毋需消費即可享1小時免費泊車，提早Shopping過聖誕！



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