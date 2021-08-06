英仙座流星雨2021｜8.12降臨香港！ 5大「追星」好去處推薦

香港又有流星雨可以看了！年度3大流星雨之一—英仙座流星雨將於8月12日晚上約10時，至13日凌晨約5時降臨香港。太空館指今次觀測條件極佳，高峰期每小時將有100顆流星雨，以下為大家介紹香港5個觀星好去處，想趁機「追星」就一定不能錯過！

#西貢天文公園

位於西貢的天文公園，除了是露營好去處，更是觀星好地點！具備完善觀星設施，分為天文研習區、肉眼觀測區和望遠鏡觀測區。即使不攜帶任何設備，都可以清楚看到流星雨。而且附近並無樹林阻擋，絕對可以拍出完美流星雨。

前往方法：西貢市中心乘搭九巴94/96R，或小巴7/9號，在西貢北潭涌下車，再乘坐的士約15分鐘抵達天文公園。

#大尾督船灣淡水湖主壩

一提到大尾督，不少人都會想到踩單車，但其實大尾督也是很好的觀星地點。早上在新娘潭踩自行車、放風箏，晚上就可以沿住船灣淡水湖的主水壩，觀賞到香港清澈的夜空。

前往方法：九巴75K/ 275R（275R只限星期日及假日行駛）；小巴20C/20R

#清水灣郊野公園大坑墩風箏場

大坑墩位於清水灣半島的東邊，平時有不少人都會去放風箏及郊野，更是小學秋季旅遊必去之地。有完善的郊遊及衛生設施，更設有停車場，大家可以自行駕車觀星。

前往方法：乘搭九巴91號或小巴10M/16號，在大坳門站下車，步行15-20分鐘即可到達大坑墩風箏場。

#石澳鶴咀

鶴咀是香港唯一一個海岸保護區，雖然交通不便。但因為擁有不少迷人秘景，吸引很多人周末特地去打卡。配上難得一遇的流星雨更是完美「追星」地點，大家可以在機槍堡及山岬處燈塔影星海！

前往方法：在筲箕灣乘搭往石澳9號巴士，於鶴咀迴旋處下車，再沿鶴咀道步行約50分鐘後即可到達。

#大東山

除了秋天時分去影芒草之外，位於大嶼山的大東山，是香港第三高的山峰，去觀星就最適合不過！行山發燒友們更可以帶上露營裝備觀星及日出，不過大東山屬有難度的山徑，行山新手需小心。

前往方法：於東涌市中心乘坐11號/23號大嶼山巴士，於伯公坳下車

#天文台網上直播

如果不想特地外出觀星的話，大家亦可以選擇在家觀賞直播。香港太空館會透過其YouTube頻道進行直播，屆時更會有館長即時講解不同流星雨的冷知識，以及各種觀測方法。

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