雙11｜Trip.com推限定兩星期Mega Sale 低至半價搶酒店+$111/$1,111酒店優惠 每日11:11都有！

臨近雙11，Trip.com一連兩星期推出Mega Sale，除了每天至少有兩間熱賣酒店開放低至半價優惠外，更推出額外「三重賞」，最平可以HK$11訂酒店！

由11月1日至10日每天上午11:11起及11月11日當日凌晨零時起，Trip.com將開放用戶以HK$111/1,111搶購大量活動酒店。本周(1/11-4/11)的11:11至23:59，精選2間熱賣酒店低至半價搶購預訂，包括富豪香港酒店、諾亞方舟度假酒店等。更可以在11月1日上午10:00鬥快搶50張即減HK$111的優惠券。

而在11月11至14日的凌晨零時至23:59，新增熱賣酒店低至半價搶購預訂，包括帝苑酒店、香港朗廷酒店、雅格酒店；而Trip.com之前的優惠酒店全部重新開放預訂，每間活動酒店名額有限，先到先得。是次推廣的酒店房總數不少於50間，有興趣就要預早做好準備啦！

另外更推出額外「三重賞」：11月1日及11月11日兩天定時開搶1）HK$111優惠券、2）11%折扣優惠券、3）HK$11訂酒店。活動期間，除了Keigo及侏羅紀恐龍展等熱門玩樂門票提供多種優惠外，11月11日起，最早加購海洋公園門票及海洋公園水上樂園門票的首十張訂單，更可以HK$11購買第2張門票。