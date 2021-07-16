電子消費劵｜海港城及時代廣場推「100%消費回贈」每人最高回贈$14,000

為配合消費券第一期發放及進一步刺激顧客消費，海港城及時代廣場同步推出「100%消費回贈」。由8月1日至9月30日於海港城及時代廣場，以消費券或指定電子貨幣消費，除了可換領商場現有的消費獎賞外，更可額外專享「100%消費回贈」，消費滿$2,000送$2,000優惠券；滿$5,000再送$5,000優惠券。

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每人可於推廣期內分別到海港城及時代廣場專享$2,000及$5,000「100%消費回贈」各一次 (總值高達$14,000) 。海港城及時代廣場優惠券適用於超過450間商戶，包括國際時裝品牌、美容產品及服務、時尚便服鞋履及配飾、手錶及珠寶首飾、生活及運動用品、兒童服飾、人氣食府及海景餐廳。