Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
電子消費劵｜海港城及時代廣場推「100%消費回贈」每人最高回贈$14,000
20 小時前
#Hashtags
電子消費劵海港城時代廣場
電子消費劵｜海港城及時代廣場推「100%消費回贈」每人最高回贈$14,000
news-images

為配合消費券第一期發放及進一步刺激顧客消費，海港城及時代廣場同步推出「100%消費回贈」。由8月1日至9月30日於海港城及時代廣場，以消費券或指定電子貨幣消費，除了可換領商場現有的消費獎賞外，更可額外專享「100%消費回贈」，消費滿$2,000送$2,000優惠券；滿$5,000再送$5,000優惠券。

相關新聞：電子消費劵｜$5000消費券價值最大化 一文睇清各大商場優惠

news-images
news-images

每人可於推廣期內分別到海港城及時代廣場專享$2,000及$5,000「100%消費回贈」各一次 (總值高達$14,000) 。海港城及時代廣場優惠券適用於超過450間商戶，包括國際時裝品牌、美容產品及服務、時尚便服鞋履及配飾、手錶及珠寶首飾、生活及運動用品、兒童服飾、人氣食府及海景餐廳。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/電子消費劵｜海港城及時代廣場推「100消費回贈」每人最高回贈14000-277441
#Hashtags
電子消費劵海港城時代廣場
Am730

電子消費劵｜黃埔天地消費券Extra賞 高達25%回贈 AlipayHK仲有額外優惠

Nicholas Daley 設計雷鬼風的Fred Perry

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
電子消費劵｜黃埔天地消費券Extra賞 高達25%回贈 AlipayHK仲有額外優惠
Am730
Am730
Nicholas Daley 設計雷鬼風的Fred Perry
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多