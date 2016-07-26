頭髮護理｜頭髮乾燥易打結？！ 盤點8款日雜大推A級髮尾油

雖然踏進九月份天氣仍然炎熱，但難免開始變得乾燥，頭髮亦開始出現容易打結的狀況，對於本身便是乾燥髮質的人士來說更是災難。以下就為大家盤點8款日本雜誌《LDK The Beauty》大推的A級髮尾油，讓大家輕鬆解決頭髮問題吧！

【HoneyRoa Milk Coater】A+級

北海道品牌HoneyRoa的香水大受日本女生歡迎，而這款Milk Coater亦屬唯二獲得日雜A+評分的護髮產品，內含蜂蜜、蜂皇漿和高分子膠原蛋白等滋潤成分，適合早晚使用。Milk Coater不但有出色的保濕力和修復能力，而且使用後不會感到油膩，讓頭髮瞬間變得順滑、不易打結，獲得測試員的一致的高評價，屬非試不可的產品之一！

【napla Shea Milk】A+級

napla屬日本髮型屋常用的美髮產品品牌，而其髮尾專用的護髮產品Shea Milk便是另一款獲得日雜A+評分的產品，呈乳液狀，含有乳木果油、摩洛哥堅果油、葡萄籽油等成份，可以從髮芯開始修復髮質，令頭髮變得可以一梳到底。而且其氣味清爽，不分男女都可使用，適合與家人或伴侶一起共用。

【napla Shea Oil】A級

除了乳液狀的髮尾專用產品外，napla的髮尾油同樣獲得不錯的評分，雖然發售時間至今只有三年，但已經一躍成為不少髮型師愛用的品牌，含有豐富的保濕和抗氧化成分，可以令頭髮變得更持久且有光澤。加上其質感一點也不油膩，在頭髮仍然乾燥時都可使用，扁塌的頭髮亦會因此變得蓬鬆。

【Elujuda Mellow Oil】A級

如果你的頭髮屬於容易打結的毛燥髮質，可以選擇使用Elujuda的Mellow Oil來改善頭髮狀況，使用後可以讓頭髮回復光澤，而且更加柔順，同時可以修復髮尾受損問題，令頭髮更容易打理。

【loretta Base Care Oil】A級

loretta的Base Care Oil從2009年發售至今，一直都特別受日本女生歡迎，可以令毛燥的髮質變得光滑幼順，而且令頭髮有垂感、帶光澤，即使在下雨天使用亦可以保持頭髮蓬鬆，適合較常下雨的香港使用。

【BOTANIST Botanical Hair Oil】A級

香港有幾個日本品牌的頭髮護理產品都特別受歡迎，而BOTANIST便是其中之一，除了洗髮護髮產品外，它的髮尾油亦是不錯的選擇。採用植物配方，適合將毛燥的頭髮變成得垂直順滑，而且有兩款香味選擇，分別是玫瑰和茉莉，無論是哪種香氣都特別清新，同時較容易在香港找到，這樣便不用特別找代購。

【MA CHÉRIE Hair Oil】A級

MA CHÉRIE屬另一個較容易在香港藥妝店中找到的日本品牌，其髮尾油帶有持久香甜的花香，因此特別受年輕的日本女生歡迎。而除了香味這一特點外，其質地亦適合乾燥受損的髮質，受損的髮根亦會在長期使用後得到根治，特別推薦髮尾損傷較嚴重的人群使用。

【&Honey Sliky Smooth Moist Hair Oil】A級

如果喜歡蜜糖香氣的話，&Honey的護髮產品便是你的首選，而這一款Sliky Smooth Moist Hair Oil就由3種蜂蜜混合，含90%以上的保濕修護成份，讓頭髮水份可以增加14%，超級毛燥和乾燥的頭髮都可以瞬間被滋潤。最重要的是其實際使用感並不油膩，也沒有黏笠的手感，特別適合乾燥髮質人士使用。

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