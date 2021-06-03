首間DAISO 12蚊店登陸九龍灣 佔地2,500平方尺 筲箕灣店7月開幕

12蚊店一向在本地大有市場，各式家居及生活用品實用又抵買。全港首間DAISO(大創)專門店今日在九龍灣淘大一期開幕，佔地約2,500平方尺。店內共有近7,000款貨品，與本地的Living Plaza by AEON類同，包括個人護理用品、文具、食具、家居用品及零食等，大部分售價亦為12元。

昨晚亦有眼利網民發現筲箕灣Island Walk地下一間店鋪，圍上「DAISO JAPAN」圍版，相信正在裝修，預計7月開幕。由於只有一個舖位，初步估計新店面積不及九龍店，但相信是繼九龍店後，店方首間港島區直營店。

DAISO為日本其中一間100円店，但品牌部分海外分店並非由 DAISO直接營運，例如「AEON香港」就是DAISO的官方合作夥伴，香港店舖亦名為「Living Plaza by AEON」，店內售賣的大部分是DAISO產品。

地址：九龍牛頭角道77號淘大商場一期一樓 F48A,F49,57號舖

營業時間：早上10時至晚上10時