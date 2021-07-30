香港電車打入健力士 買走電車綠精品

習慣每日登上電車遊走港島東西的你，應該以此為傲，因為你有分成就它創下健力士世界紀錄！已服務香港117年的香港電車，由初期26輛單層電車演變成現時165輛雙層電車，被譽為世界上仍在服務中的最大雙層電車車隊(包括2輛古董派對電車、1輛古典觀光電車「電車全景遊」及Tram No.18)，每日平均接載高達20萬人次乘客，通勤量十分驚人！而常見於車身及車站上的綠色，最近也被彩通色彩(PANTONE)命名為「香港電車綠」(HK Tram Green)，以此為主題的期間限定店除打造多個吸睛裝置俾fans打卡，更推出多款榮譽精品；本地多個品牌更參與crossover系列，包括ISSHO46別注系列、Cupping Room咖啡及CASETiFY首個中文字產品系列。

文：Winki、攝：Chiu、Winki、部分相片由大會提供



香港電車世界紀錄期間限定店

7月30日至8月22日│早上8時至晚上8時│鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓ArtisTree