香港電車打入健力士 買走電車綠精品
HK Tram Green電車已開始四處遊走，要打卡就要把握機會！
習慣每日登上電車遊走港島東西的你，應該以此為傲，因為你有分成就它創下健力士世界紀錄！已服務香港117年的香港電車，由初期26輛單層電車演變成現時165輛雙層電車，被譽為世界上仍在服務中的最大雙層電車車隊(包括2輛古董派對電車、1輛古典觀光電車「電車全景遊」及Tram No.18)，每日平均接載高達20萬人次乘客，通勤量十分驚人！而常見於車身及車站上的綠色，最近也被彩通色彩(PANTONE)命名為「香港電車綠」(HK Tram Green)，以此為主題的期間限定店除打造多個吸睛裝置俾fans打卡，更推出多款榮譽精品；本地多個品牌更參與crossover系列，包括ISSHO46別注系列、Cupping Room咖啡及CASETiFY首個中文字產品系列。
文：Winki、攝：Chiu、Winki、部分相片由大會提供
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場內多個打卡位，包括迎賓的霓虹電車紀念品店、化身電車站的「ISSHO46」專賣店，連照明燈亦做到足，亦有巨型PANTONE相框；而最受歡迎非「電車路程指示牌」打卡牆及電車座椅休息區莫屬。
5 / 14
Cupping Room現場設pop up咖啡店，售賣咖啡、茶及包點小食。飲品中都可找到一點綠，Coco Chanel以特濃咖啡、椰子、牛奶及抹茶組合而成，咖啡師亦以一身電車綠Tee示人，可惜是非賣品。
6 / 14
電車由1904走到2021今天，Cupping Room以兩個象徵性年份推出可堆肥咖啡膠囊、獨立包裝掛耳咖啡、限量版叮叮手沖咖啡套裝、罐裝氣泡咖啡及La Viña電車罐曲奇。
7 / 14
限量版矽膠杯蓋，電車可與蓋位分離清洗，造工精緻，癮起時可帶出街打卡。$30
8 / 14
香港電車 x 80M「1:120 電車模型─健力士世界紀錄TM榮譽電車」。$99
9 / 14
CASETiFY為香港電車推出四款手機殼，限定店只作展出，於CASETiFY專門店及網店有售。
10 / 14
香港電車大富翁以金色小電車作行旗，途經多個電車站附有現實中的編號，製作認真。$380
11 / 14
聯乘Maskology的限量版口罩，這款「叮叮鋁灰」以叮叮金屬鋁材命名，下面原來印有不同年代的電車車身，由第一代單層到第七代雙層鋁合金車身都有。$65
12 / 14
香港電車x 80M Q版「電車全景遊」。$120
13 / 14
香港電車 x80M Q版「綠色載客電車」。$120
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凡shopping滿指定金額都有紀念品，滿$300以上即有「香港電車綠」限量帆布袋乙個，附手抽及孭帶，容量極大。
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場內多個打卡位，包括迎賓的霓虹電車紀念品店、化身電車站的「ISSHO46」專賣店，連照明燈亦做到足，亦有巨型PANTONE相框；而最受歡迎非「電車路程指示牌」打卡牆及電車座椅休息區莫屬。
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Cupping Room現場設pop up咖啡店，售賣咖啡、茶及包點小食。飲品中都可找到一點綠，Coco Chanel以特濃咖啡、椰子、牛奶及抹茶組合而成，咖啡師亦以一身電車綠Tee示人，可惜是非賣品。
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電車由1904走到2021今天，Cupping Room以兩個象徵性年份推出可堆肥咖啡膠囊、獨立包裝掛耳咖啡、限量版叮叮手沖咖啡套裝、罐裝氣泡咖啡及La Viña電車罐曲奇。
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限量版矽膠杯蓋，電車可與蓋位分離清洗，造工精緻，癮起時可帶出街打卡。$30
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香港電車 x 80M「1:120 電車模型─健力士世界紀錄TM榮譽電車」。$99
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CASETiFY為香港電車推出四款手機殼，限定店只作展出，於CASETiFY專門店及網店有售。
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香港電車大富翁以金色小電車作行旗，途經多個電車站附有現實中的編號，製作認真。$380
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聯乘Maskology的限量版口罩，這款「叮叮鋁灰」以叮叮金屬鋁材命名，下面原來印有不同年代的電車車身，由第一代單層到第七代雙層鋁合金車身都有。$65
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香港電車x 80M Q版「電車全景遊」。$120
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香港電車 x80M Q版「綠色載客電車」。$120
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凡shopping滿指定金額都有紀念品，滿$300以上即有「香港電車綠」限量帆布袋乙個，附手抽及孭帶，容量極大。
展開相集
共 14 張照片
香港電車世界紀錄期間限定店
7月30日至8月22日│早上8時至晚上8時│鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓ArtisTree
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/香港電車打入健力士-買走電車綠精品-278637