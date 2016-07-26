魷魚遊戲｜《魷魚遊戲》後遺症！必備5樣同款週邊+自製教學 糖餅、綠色運動服

最近全世界都掀起《魷魚遊戲》熱潮，不少人都患上了《魷魚遊戲》後遺症，除了瘋狂尋找類似的電視劇來看，還想要得到節目的同款。以下為大家整理了5樣必備的同款週邊，有些更可以在自家製作，有時間的話不妨一同參與「魷魚遊戲」吧！

魷魚遊戲｜畫片

在《魷魚遊戲》第一集就登場的孔劉令人印象特別深刻，而除了他帥氣的面孔外，該場面還有韓國的傳統遊戲畫片(딱지)。畫片的製作方法並不困難，只需要按着步驟製作就可，建議選擇軟硬適中的紙張，這樣就可以輕易打起對方的畫片！有機會的話不妨和朋友一起打畫片，不過不要像劇集那樣用「兜巴星」作為賭注啊！

製作方法：（詳情參閱圖片）

1.準備兩張正方形尺寸的紙，各張紙摺成三等分變成長方形。

2.將長方形的邊角向内摺，變成平行四邊形。

3.兩個平行四邊形以十字方式疊起。

4.露出的三角形向中間的正方形摺起即可。

魷魚遊戲｜入場卡片

孔劉的出場不但與男主角玩畫片，還給了主角一張卡片才展開之後的「魷魚遊戲」，而卡片作為「魷魚遊戲」邀請卡般的存在，自然有不少人都想擁有同款，在韓國就有不少人自製這款卡片！其實做法很簡單，只是在牛皮卡紙上畫上相應的圓形、三角形和正方形即可，想更細緻的話更可在背面寫上電話號碼。不過其實那個電話號碼真的有使用者存在，還因為《魷魚遊戲》的熱潮而帶來不少煩惱！

魷魚遊戲｜參賽者/工作人員運動服

遊戲展開後每個參賽者都穿上統一的綠色運動服，以運動服相就印有每個人所屬的號碼，工作人員則是以桃紅色的運動制服令人印象深刻，兩款服裝都引起了同款熱潮，更有官方周邊，有興趣的話可以入手「參與」遊戲！如果不想額外花費購買，也可以在上次顏色的運動服上寫上號碼，看過《魷魚遊戲》的話絕對會懂！

魷魚遊戲｜玻璃珠

整個《魷魚遊戲》中，最令人痛心可說是玻璃珠遊戲這一段。雖然官方亦有出相應的周邊，但其實想要同款十分簡單，只要直接購買玻璃珠即可，一般在販賣金魚的地方都可買到，或直接取出波子棋的棋子，輕鬆就可以得到同款！

魷魚遊戲｜糖餅

雖然《魷魚遊戲》中有不少大型的生存遊戲，例如「123木頭人」、「玻璃橋」等，但看似簡單的分割糖餅卻同樣令人緊張不已！糖餅屬韓國的傳統食品之一，平時在韓國旅行時也會在街邊檔看到，其實做法並不困難，只需控制好火候便可以完成。有時間的話可以在家中製作，順便用針將它分割，體驗劇集中參賽者的感覺吧！

準備材料：不鏽鋼大湯羹／易潔鑊／牛油紙／圖形模具／平底鐵盤

食材：砂糖 25g／食用梳打粉 1g

製作方法：

1.砂糖放入大湯羹中，直接在煤氣爐上以最小火加熱，並且用筷子不斷攪拌。

2.加熱至砂糖完全融化，變成淺啡色時離火，快速攪拌幾秒降溫。

3.加梳打粉，瘋狂攪拌至糖膨脹。

4.將糖倒入灑滿梳打粉的易潔鑊中，蓋上一層牛油紙。

5.用平底鐵盤壓平後翻面，趁熱放入喜歡的模具，壓出想要的形狀即可。

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