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麥當勞 X 李徐子淇《有德學》繪本系列 以生活小故事帶出德育小道理 
1 小時前
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麥當勞李徐子淇親子繪本
麥當勞 X 李徐子淇《有德學》繪本系列 以生活小故事帶出德育小道理 
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麥當勞與李徐子淇合作，推出《有德學》繪本系列

麥當勞一直致力推動親子共讀，今次更邀請星級媽媽李徐子淇女士(Cathy)合作，聯同本地插畫家黃欣欣為麥當勞開心樂園餐創作一套六本全新中英對照親子繪本系列，以日常生活小故事帶出不同成長訊息。 

李徐子淇首度為麥當勞創作繪本，以自己和四個孩子的相處為創作靈感，透過日常生活遇到的事情或困難，以輕鬆手法教導小朋友建立正確的生活態度。一套六本的《有德學》(Moral Values) 系列，包括《體諒他人》、《學會求助》、《誠實是寶》、《尊重別人》、《我做得到》，及《保護自己》，內容涵蓋小朋友成長路上會遇到的困難、保護兒童等德育訊息。

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星級媽媽李徐子淇女士

而為了令閱讀更添趣味，Cathy與擅長運用繽紛色彩的本地插畫家黃欣欣合作，為故事配上絢爛的插圖。Cathy 的二女李晞兒（Hayley）更一同參與，在每個故事結束後以親手繪畫的圖畫用小孩子的角度帶出箇中道理，讓家長與孩子一起學習和成長！

由明日起連續三個星期，凡惠顧任何開心樂園餐，即可獲《有德學》繪本系列其中一本，讓大家可以享受親子共讀時光，麥當勞更會捐出$1予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，幫助有需要病童及其家庭。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/麥當勞-x-李徐子淇《有德學》繪本系列-以生活小故事帶出德育小道理 -280101
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