9月展覽｜盤點6個文青必去展覽 Keigo展/台灣柑仔店/蕃茄醬Ketchup

踏入9月，除了中秋商場活動及市集之外，亦有多個大型展覽，包括日本人氣插畫家Keigo畫展、台灣柑仔店主題展、蕃茄醬 Ketchup展覽等。設有多個打卡位，文青必去！

9月展覽｜Keigo Open House

日本人氣插畫家Keigo深受港人歡迎，位於皇后大道西的 Artzbrew將於於9月8日至11月30日舉行「Keigo Open House @ Artzbrew｜喜感生活館×お食事処×専門販売店」。有不同神秘互動裝置、特色料理及限定紀念品，由Trip.com獨家售票，更可享有7折優惠！

地址：Artzbrew | 香港皇后大道西118號

日期：2021 年9 月 8 日至 11 月 30 日

時間：週一至週日 10:00–19:00（最後入場時間為 18:00）

購買網址：https://hk.trip.com/things-to-do/detail/37162209/?language=HK&locale=zh_hk

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9月展覽｜台灣懷舊柑仔店主題展

受到疫情影響，香港人已經兩年沒有出國旅行。位於灣仔的尚青商號特地將台灣獨有的柑仔店搬來香港。柑仔店也就是香港的雜貨鋪，除了充滿著時代感，更有濃濃的人情味。展覽神還原60年代柑仔店，大家除了可以在2樓的餐廳吃到台灣地道美食，如紹興牛燥飯、麻辣鴨血、古早味黑糖豆花、手工芋圓甜湯等。餐廳更將台北大熱打卡點「歪腰郵筒」帶來香港，亦可以買到台灣懷舊零食！

地址：尚青商號(灣仔蘭杜街4號地下)

日期：即日起至12月31日

時間：11:30-21:00

9月展覽｜「祖雲達斯體驗」海外獎杯展覽

祖雲達斯體驗獨家登陸時代廣場，由9月6日至10月24日期間，把球會於意大利都靈祖雲達斯博物館（J Museum）的珍貴收藏品帶到香港。2樓的祖雲達斯博物館將球會主場安聯體育場（Allianz Stadium）的更衣室100%複製重現在時代廣場中庭，另有多個珍貴展品如獎杯、迪比亞路隊長臂章等供大家朝聖。

5樓則有祖雲達斯官方期間限定店，出售多款祖雲達斯的時尚男女服飾及足球精品，包括 2021/22賽季主場和客場adidas球衣、祖雲達斯體育用品及圍巾等。更有互動遊戲專區，讓你體驗祖雲達斯足球員的訓練。

2樓中庭

日期：2021年9月6日至10月3日

時間：早上10時至晚上10時

5樓(517-519號舖)

日期：2021年9月6日至10月24日

時間：早上11時至晚9時

9月展覽｜《蕃茄醬 Ketchup》展覽

「海港城・美術館」與本地藝術家 Kazy Chan 合作，將於9月3日至26日推出多媒介個人展覽《蕃茄醬 Ketchup》，展覽以餐廳常見的「蕃茄醬」為題，展出Kazy Chan最新創作的14組陶瓷雕塑及亞克力繪畫，每組分別代表充滿誤會的荒誕寓言場景。更特別選取了6組寓言場景，延伸及製作出1.8米高之西洋鏡藝術裝置「流動蕃茄醬」。同時推出多款主題限量版精品，包括搪瓷徽章、刺繡T恤，及口罩等。

地址：海港城美術館

日期：即日起至9月26日

時間：10:00 - 23:00

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9月展覽｜連卡佛GAME ROOM

連卡佛NEW WORLD5概念店以GAME ROOM為主題，店內設有多款經典電子遊戲，包括RS Barcelona足球遊戲桌和Neo Legend經典遊戲機，大家可以在GAME ROOM內欣賞及體驗各式各樣的精彩遊戲設計和精品，喜歡打機的遊戲迷絕對要去朝聖！

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2樓211-212號舖

日期：即日起至10月

時間：10:00 - 21:00

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9月展覽｜香港車仔展2021

香港模型車資訊平台《手推車》將於2021年9月24至26日於D2 Place ONE 2樓The Space舉行全港最大型車仔市集《香港車仔展2021》，集合香港原創品牌Tarmac Works、POP RACE、BM Creations的原創車模。亦有國際品牌Hot Wheels、Matchbox、Majorette、MINI GT等最新產品，以及多個來香港及周遭國家及地區的比例人偶及場景模型，另外設改裝比賽及攝影比賽，模型車迷必去！

地址：九龍荔枝角長義街9號D2 Place ONE 2樓The Space

日期：9月25日至9月26日

時間：11:00 - 19:00