IKEA開入大埔 新智能互動屏幕 一嘟買到家品及食材

IKEA明日(25日)正式進駐大埔超級城，新店佔地約5,000呎，更首度加入方便的智能購物設施！IKEA更推出限定優惠禮遇及在大埔區派禮物，大埔人記得留意啦！



提到IKEA「名物」，一定是肉丸！店內備有多款急凍瑞典美食，只需簡單烹調即可在家中享受瑞典滋味，新店設有瑞典煮意互動屏幕，備有多款瑞典食譜，顧客可先在屏幕瀏覽食譜，再到瑞典美食廊購買所需食材，顧客更可以下載食譜到手機再回家實試，無論是煮食新手，或是烹飪高手都一樣識煮。

香港的樓價比天高，家居收納成為人生最大學問，如果找出專屬貯物方案，可以一試貯物靈感數碼體驗，內有不同的家居佈置參考。客人可先在互動屏幕瀏覽各種風格的布置，看到合心意的產品可即時按圖進入簡介版面，系統會同時推薦其他相關產品供配搭，已挑選的心水產品會即時於系統內製成清單，只要用手機APP掃描清單上的二維碼即可下單付款。另外，顧客亦可憑二維碼到店內的規劃區，由IKEA職員協助規劃家居的貯物空間和如何善用所選的收納產品。

3大實用家品系列

新店主打3大實用家品系列，其中以靈活用途為設計理念的BESTÅ系列，備有多款適用於客廳的收納傢品，可獨立使用，亦可組成大型的貯物組合，自由度高，從主廳到玄關走廊都一應俱全，完美融入不同家居布局。

另一主打的PAX系列則適用於睡房，備有多層間隔，方便分類收納不同材質或季節的衣物，用家亦可以根據家居環境的格局選擇不同貯物櫃的高度，性能極高，顧客更可於店內自助使用PAX家居設計軟件，按需要及喜好打造配合其他系列的衣櫃組合。

新店亦劃有兒童傢具專區，讓小孩們一同參與選購過程。兒童睡房必備的SMÅSTAD系列則為小孩們準備好整個收納規劃，實用貯物組合，配合色彩繽紛的顏色設計，把功課及玩具輕鬆分類收納之餘，更令睡房充滿生氣。

新增自助提貨櫃

為令更多人可以享受到IKEA的服務，店內將特別增設線上、線下的智能服務元素，令購物流程方便快捷，同時為顧客帶來與別不同的購物新體驗。9月中起，於門外設專屬IKEA的自助提貨櫃，顧客可先於IKEA網頁或APP內下單，再把送貨地點設定為大埔的自助提貨櫃，適用於貨品尺寸在30 x 30 x 50厘米內，當貨品成功到店，顧客便會收到短訊通知取貨，十分方便。

IKEA遊大埔派禮物

IKEA將會一連四個周末現身大埔，並於市內四個熱點派發精美禮物，與一眾大埔人打招呼，途人讚好及分享指定帖子，即可獲得IKEA飲品乙支，詳情如下：

日期：8月28、29日及9月4、5日

時間：下午1時至5時

地點：大埔安慈路、消防局附近、鄉事會路、大埔墟火車站隧道