T.O.P x Wade and Leta MK有個NYC

旺角彌敦道700號的This is Our Place(T.O.P),找來紐約情侶視覺藝術家Wade and Leta,於12月4日至明年1月23日,為商場空間擔任設計總監將紐約市標誌性的城市風貌,及五光十色都市魅力,幻化成獨一無二大型藝術裝置。兩名藝術家運用AR擴增實景技術,創作出如置身天台的視覺衝擊遊樂園,以及近4米高幻象聖誕空中吊飾。另亦有3米闊的紐約地標浮雕牆,為MK帶來NYC風格的視覺刺激。文:BoBo

查詢: www.facebook.com/topmongkok

