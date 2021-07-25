網上熱話｜收工後運動唔怕攰 網民：消除精神疲累

港人工作時間長，要平衡工作、社交和運動也非易事。有網民日前在LIHKG討論區表示，平日放工後雖然會感到疲倦，但工餘時間做運動卻能令他變得更精神，「唔做運動反而低落」。他續指，工作的內容並不令他感到疲累，反而只是「夜睡早起」的習慣令他感倦意。他續稱，自己不時會在放工後打波或行夜山，最近更有意成為24小時健身中心的會員，遂發文尋找有否同路人，「有冇人堅持放工去做運動？」

堅持運動非易事

有人直言，每星期最少都要做4日運動、5個工作日內最少3晚要去健身等，亦有人稱「夜晚食完飯去海邊跑步好舒服」。不過，並非每個人都可以堅持做運動，有人承認自己無法持之以恆定期做運動，但亦有網民指「如果等到狀態好嘅時候先做，咁一世都唔會成功，無論點都好都要做」。

此外，不少人都認同發帖者所言，做運動的疲累與工作的不同，「返工個種攰同運動個種攰其實又唔太一樣，運動會消除小小(少少)返工個(嗰)種精神疲累」、「其實有時以為自己好攰，但一開始做左(咗)就唔會點攰，做完就會好滿足，返到屋企沖個靚涼攤上床果下」。

康文署免費場今起申請

政府近年亦一直推廣和鼓勵，市民養成每日最少進行半小時體能活動。康樂及文化事務署下月1日起舉行「全民運動日2021」，其間市民可免費預約和使用康樂設施，各區場地的「康體通」訂場櫃檯今日(25日)上午9時起接受申請。