網上熱話｜親戚問人工應該點答？網民寧報細數免麻煩

打工仔的薪酬在很多人眼中，都與女人的年齡一樣是秘密，但面對直腸直肚的親朋戚友，一句「你一個月揾幾多錢」或令你有突如其來的心跳感覺，既唐突又不知如何應對好。在LIHKG討論區，有網民發帖表示每次被親戚問薪金時，雖然心入面都會「突咗一突」，但認為不回答就令自己好像「好小家」，故被逼笑笑口如實交代。

不過，其誠實的答法並未獲其他網民認同，不少留言都指自己通常會報細數，幅度則因人而異，「Up(噏)少一半 or 吹多一倍 (睇情況)」、「打個7折的人工」，有人更直言寧願被人揶揄，以免去更多的煩惱，「三萬變萬三，四萬變萬四，五萬變萬五，但就預比(畀)人串，但煩少好多野(嘢)」。

有網民更表示，他報薪酬時會指自己每月僅賺取1.2萬元，「話自己窮，之後新年食飯都唔洗夾錢，只要夠厚面皮就得」，亦有人說別對他人的評價太上心，「會因為人地人工低就睇唔起人既(嘅)親戚更加唔洗理啦，你報實數分分鐘要你俾錢請食飯」、「睇你唔起咪仲好，首先有錢銀事都唔會搵你先，其次如果本身你份人係唔甘心比(畀)人睇唔起既(嘅)，咁佢咁講你會仲勤力搵錢」。