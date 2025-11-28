熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-11-28 14:15:00

七旬婦試瞓按摩床　5分鐘手麻40分鐘癱瘓(有片)

分享：
七旬婦試瞓按摩床，5分鐘手麻40分鐘癱瘓。(微博)

七旬婦試瞓按摩床，5分鐘手麻40分鐘癱瘓。(微博)

有指按摩能放鬆肌肉舒緩疲勞，但內地有報道指，河南75歲婆婆聽說人介紹按摩床能調理身體，躍躍欲試，詎料第一次到店體驗，結果「5分鐘手麻了，40分鐘體驗完躺那不會動了。」婆婆後悔道出。

綜合《都巿報道》、《深圳晚報》等內地媒體報道，75歲婆婆梁阿姨走到當地「普力得合家歡」店體驗按摩床，她指：「5分鐘手麻了，40分鐘體驗完躺那不會動了。」她說出問題後，店員說不要緊，回家歇歇就好了。詎料歇了3天後沒有絲毫好轉，只好趕緊到醫院。主治醫生稱梁阿姨是脊髓型頸椎病，本身有頸椎的椎間盤突出，可能有外力加重了這一癥狀，建議進行手術。躺在病床上的梁阿姨情緒激動大呼：「我後悔死了，早知道後果這麼嚴重，打死我都不會去躺他們的床了」。

adblk5
家屬質疑商店與實際經營範圍不符。(微博) 現場有許多老人正躺在按摩床上調理。(微博) 店負責人強調：「我沒說是治病，我們只說調理。」(微博)

家屬質疑商店與實際經營範圍不符

《都巿報道》記者到涉事「普力得合家歡」店內，現場有許多老人正躺在按摩床上調理，稱效果很好，高血壓、心臟病等都調理好。店面相關負責人稱，開店17年調理了無數老人，只有梁阿姨出現了問題。更說：「隨便問人六、七樣病都調理好。」她強調：「我沒說是治病，我們只說調理。」經過查詢，「普力得合家歡」的營業執照顯示為家居店，家屬質疑其與實際經營範圍不符。目前家屬已將情況反映給12315，接下來將通過法律渠道維護權益

追蹤am730 Google News

 
 