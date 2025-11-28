七旬婦試瞓按摩床　5分鐘手麻40分鐘癱瘓(有片)

有指按摩能放鬆肌肉舒緩疲勞，但內地有報道指，河南75歲婆婆聽說人介紹按摩床能調理身體，躍躍欲試，詎料第一次到店體驗，結果「5分鐘手麻了，40分鐘體驗完躺那不會動了。」婆婆後悔道出。

綜合《都巿報道》、《深圳晚報》等內地媒體報道，75歲婆婆梁阿姨走到當地「普力得合家歡」店體驗按摩床，她指：「5分鐘手麻了，40分鐘體驗完躺那不會動了。」她說出問題後，店員說不要緊，回家歇歇就好了。詎料歇了3天後沒有絲毫好轉，只好趕緊到醫院。主治醫生稱梁阿姨是脊髓型頸椎病，本身有頸椎的椎間盤突出，可能有外力加重了這一癥狀，建議進行手術。躺在病床上的梁阿姨情緒激動大呼：「我後悔死了，早知道後果這麼嚴重，打死我都不會去躺他們的床了」。