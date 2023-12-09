七旬男性身體檢查報告驚見「子宮檢查結果」　院方：名字看起來像女性的名字

內地一名七十多歲的男性到醫院進行全身身體檢查，收到報告卻讓他非常錯愕，性別欄竟是女性，更令他驚訝的是，他還多出「子宮」檢查結果。 據《澎湃新聞》報導，四川一名七旬男性，到富順縣趙化一間醫院進行身體檢查，好不容易收到檢查報告，他卻揉揉眼看了好幾次，怎麼樣都不敢相信自己的眼睛。因為性別欄竟然顯示為女性。更令人驚訝的是，報告還出現了子宮的檢查結果。甚至報告內容還詳述影像「子宮大小形態及密度未見明顯異常」。

醫院回應：名字看起來像女性的名字 消息一出，網友議論紛紛，直說醫院離譜。打趣說「原來老伯是女兒身」、還有人說「我們老家的醫療水平也差不多」。