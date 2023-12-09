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中國
2023-12-09 11:01:18

七旬男性身體檢查報告驚見「子宮檢查結果」　院方：名字看起來像女性的名字

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一名男性到醫院進行身體檢查，報告性別欄卻是女性，還多出子宮檢查結果。

內地一名七十多歲的男性到醫院進行全身身體檢查，收到報告卻讓他非常錯愕，性別欄竟是女性，更令他驚訝的是，他還多出「子宮」檢查結果。

據《澎湃新聞》報導，四川一名七旬男性，到富順縣趙化一間醫院進行身體檢查，好不容易收到檢查報告，他卻揉揉眼看了好幾次，怎麼樣都不敢相信自己的眼睛。因為性別欄竟然顯示為女性。更令人驚訝的是，報告還出現了子宮的檢查結果。甚至報告內容還詳述影像「子宮大小形態及密度未見明顯異常」。

七旬老翁的健康報告中，竟變女性還長出子宮。（圖／翻攝百度）

醫院回應：名字看起來像女性的名字

消息一出，網友議論紛紛，直說醫院離譜。打趣說「原來老伯是女兒身」、還有人說「我們老家的醫療水平也差不多」。

男子的家屬也趕緊拍照傳到網路上說「天大的笑話，男性為何會長出子宮？」，並希望醫師能對病人細心一點。

自貢市富順縣衛生健康局則回應稱，暫時不清楚具體情況，會向醫院相關人士了解，盡快調查清楚。據悉，提出檢查報告的是富順縣中醫醫院，院方回應，「醫院之間會相互幫忙，本院在與趙化的一家醫院遠程會診的過程中，信息登記發生一些錯誤。」

人員稱，做檢查的確實是位男士，但尷尬解釋「這個人的名字看起來像女性的名字」，性別登記錯了，就按照女性的情況給他出了報告，檢測結果中沒有甚麼問題，醫院也重新出了報告。醫院會依照醫院制度，對看診的醫生進行懲處。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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