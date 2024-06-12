不滿公司裝cam怕走光被拍下 內地女在工位撐傘半個月被炒怒告

據《紅星新聞》報導，王小妮（化名）原為深圳某公司員工，2019年6月24日，公司在工作區域內安裝了多個高清攝影鏡頭，其中一個位於王小妮工位的上方，王小妮認為該鏡頭能夠拍攝到其個人隱私，公司高管是男性，其所在位置易於走光，於是用兩把傘遮擋。

中國深圳一名女子稱工位上方監視器會令她「春光外洩」，於是上班撐傘遮擋，公司多次與其溝通未果，最終在18天後將其開除，她不滿被非法解雇狀告法院求償33.5萬元人民幣

公司在工作區域內安裝了多個高清攝影鏡頭

據《紅星新聞》報導，王小妮（化名）原為深圳某公司員工，2019年6月24日，公司在工作區域內安裝了多個高清攝影鏡頭，其中一個位於王小妮工位的上方，王小妮認為該鏡頭能夠拍攝到其個人隱私，公司高管是男性，其所在位置易於走光，於是用兩把傘遮擋。

公司通過人事經理兩次口頭與王小妮就打傘行為進行溝通後，又兩次書面向王小妮發送了《警告信》，在此情況下，王小妮仍堅持在工位上撐傘。公司認為王小妮自2019年6月24日開始至7月17日期間，為了逃避公司日常管理，故意將兩把雨傘將工位元全部遮擋，導致公司無法掌握其上班是在工作還是在玩手機，亦或是在從事其他與工作無關的事情。

同時，其行為對其他員工造成嚴重負面影響，影響正常的辦公環境，違背作為一個勞動者應遵守的最基本勞動紀律和行為準則，其故意打傘遮擋工位的違紀行為長達18個工作日，近乎法定的20.83天的月工作日，最終於2019年7月17日與王小妮解除了勞動合同。