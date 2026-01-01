中國元旦起實施白銀新出口管制 馬斯克：刺激銀價飇升

中國1月1日起對白銀實施出口管制，內媒指白銀將從「普通商品」升級為「戰略資源」，管控措施與重要資源稀土同級。在新政策下，白銀出口從原有配額制升級為嚴格的「一單一審」許可證制度。白銀對美國工業和國防供應鏈來說是重要金屬，電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克日前指，中國的新管控會刺激銀價飇升，又指這可不是好事，很多工業生產需要白銀。
中國商務部去年10月已宣布收緊白銀出口管制，並於12月初公布在2026年至2027年獲准出口白銀的44間公司名單。《證券時報》周二引述不具名業界人士指出，新政策正式將白銀從一般商品提升為戰略性原物料，比照稀土般對出口設限。另有報道指，只有年產80噸以上(西部企業40噸以上)且連續3年有出口實績的企業可申請出口資質，審批範圍涵蓋買家背景和用途合規性等重要條件，管控限期最少持續至2027年。2026年政策文件將白銀定位為「稀有金屬」，戰略意圖更突出。
白銀｜內地評論駁斥馬斯克推高白銀價格論
有內地評論駁斥馬斯克的說法，指中國對白銀實施出口授權管理已有多年，新實施的相關措施實則是對過往准入與審批要求的延續和細化，並非「新增管制」，其核心目的是保護國內資源與生態環境，加強稀有金屬出口的規範化管理。馬斯克借銀價暴漲對中國相關政策表達無端擔憂，實屬莫名其妙。
白銀｜美去年列入國家關鍵礦物清單
內媒稱，2025年數據顯示，中國白銀出口量佔全球貿易量23.4%，約為9,126噸。在新出口限制下，市場預計出口量將大幅減少，相當於全球年供應量減少4,500至5,000噸。而2025年全球白銀供應短缺已達3,660噸，已連續5年短缺，2026年的供應短缺或擴大至7,000至8,000噸。美國去年11月亦將白銀列入國家關鍵礦物清單，理由包括白銀廣泛用於電路、電池、太陽能電池和抗菌醫療器材。有美國分析指，中國是2024年白銀生產國之一，也是全球白銀儲備大國之一。有關分析指出，中國2024年首11個月出口超過4,600噸白銀，遠超同期進口的約220噸。